Семейная идиллия: Хлои Кардашьян показала, как ее возлюбленный танцует с дочерью

В апреле этого года Хлои Кардашьян (Khloe Kardashian) узнала, что ее возлюбленный Тристан Томпсон (Tristan Thompson) ей изменяет. Телезвезда так сильно перенервничала, что у нее начались схватки. Она родила девочку, которую назвала в честь прадедушки Тру. Несмотря на случившееся, девушка разрешила отцу малышки повидаться с ней в роддоме, и даже дала ей его фамилию. Сейчас девочке уже больше двух месяцев. Похоже, что Хлои простила своего избранника, так как на днях поделилась трогательным видео в приложении Snapchat.

В кадре Тристан убаюкивает дочь под классическую музыку. В какой-то момент он с ней просто танцует. Молодой человек также укачивает ее и нежно целует. «Потанцуй немного, малышка», — произносит Томпсон. Сейчас Кардашьян наслаждается тем, что с воспитанием девочки ей помогает возлюбленный. Она уже через две недели после родов вышла на работу, и все заботы о Тру легли на плечи Тристана, но он справился.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1821357617350409034_1727443562"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

«Я очень благодарена за то, что Тристан отличный папа, и он делал все, даже кормил ее, пока меня не было», — рассказала ранее Хлои. Поклонники рады, что телезвезда наладила отношения с возлюбленным. Они пришли в восторг от трогательного видео с отцом и дочкой. Напомним, у баскетболиста также есть сын Принс от предыдущих отношений с моделью Джордан Крейг.