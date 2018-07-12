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Семейная идиллия: Хлои Кардашьян показала, как ее возлюбленный танцует с дочерью
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Семейная идиллия: Хлои Кардашьян показала, как ее возлюбленный танцует с дочерью 

Teleprogramma.pro 6 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
В апреле этого года Хлои Кардашьян (Khloe Kardashian) узнала, что ее возлюбленный Тристан Томпсон (Tristan Thompson) ей изменяет. Телезвезда так сильно перенервничала, что у нее начались схватки. Она родила девочку, которую назвала в честь прадедушки Тру. Несмотря на случившееся, девушка разрешила отцу малышки повидаться с ней в роддоме, и даже дала ей его фамилию. Сейчас девочке уже больше двух месяцев. Похоже, что Хлои простила своего избранника, так как на днях поделилась трогательным видео в приложении Snapchat.
В кадре Тристан убаюкивает дочь под классическую музыку. В какой-то момент он с ней просто танцует. Молодой человек также укачивает ее и нежно целует. «Потанцуй немного, малышка», — произносит Томпсон. Сейчас Кардашьян наслаждается тем, что с воспитанием девочки ей помогает возлюбленный. Она уже через две недели после родов вышла на работу, и все заботы о Тру легли на плечи Тристана, но он справился.
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«Я очень благодарена за то, что Тристан отличный папа, и он делал все, даже кормил ее, пока меня не было», — рассказала ранее Хлои. Поклонники рады, что телезвезда наладила отношения с возлюбленным. Они пришли в восторг от трогательного видео с отцом и дочкой. Напомним, у баскетболиста также есть сын Принс от предыдущих отношений с моделью Джордан Крейг.
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