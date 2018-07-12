Ещё
Памела Андерсон обручилась?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Памела Андерсон обручилась? 

Клео.Ру 6 часов назад
Фото: Клео.Ру
Памела Андерсон всегда вызывала интерес у мужчин своей внешностью и обольстительными формами. С годами артистка сосредоточила свое внимание на общественной деятельности. Однако и о личной жизни звезда не забывает. Как стало известно со слов подруги звезды, Памела Андерсон и ее бойфренд, футболист Адиль Рами, обручились. Вскоре пара должна объявить радостную новость.
Во вторник актриса, которой исполнился 51 год, была замечена на стадионе, она болела за французскую сборную во время матча с соперниками из Бельгии, а на пальце ее красовалось кольцо с бриллиантом Cartier Panther, которое она, как утверждается, получила от Рами.
Знакомая пары, которая проживает во Франции уже более года, сообщила изданию USA Today Sports, что «от этой парочки она ожидает больших новостей». Также издание говорит о том, что Памела отказалась сидеть вместе с женами и подружками других игроков, а предпочла смотреть за игрой из VIP-ложи, вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и королевской семьей Катара.
Памела выглядела превосходно по прибытии в Санкт-Петербург. Демонстрируя свой знаменитый бюст, она надела короткий облегающий топ и не менее облегающие брюки.
Вне себя от восторга, она приветствовала победу сборной, в которой играет ее мужчина. Говоря о своей жизни с Адилем, она сказала изданию The Sun: «Он фантастический. Я люблю его, конечно же. Нужно просто быть очень храброй и наслаждаться жизнью».
Клео.Ру: последние новости
Артем Дзюба: личная жизнь футболиста Как изменилась бедная Настя:биография с фото Елены Кориковой Как организовать аптечку: ТОП 10
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как принц Гарри позорил королевскую семью27
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет62
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке20
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Кадышева поразила изменениями во внешности14
Видео
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
02:33
Кадышева поразила изменениями во внешности
Звёзды
10:54
Знаменитости, которых сейчас не узнать
Звёзды Красота
10:06
Как рекламщики заставляют вас покупать
Психология
00:04
Котова поучаствовала в съемках без белья
Звёзды
10:09
Как быстро прокачать свой мозг
Психология
16:44
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Звёзды Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение