Памела Андерсон обручилась?

Памела Андерсон всегда вызывала интерес у мужчин своей внешностью и обольстительными формами. С годами артистка сосредоточила свое внимание на общественной деятельности. Однако и о личной жизни звезда не забывает. Как стало известно со слов подруги звезды, Памела Андерсон и ее бойфренд, футболист Адиль Рами , обручились. Вскоре пара должна объявить радостную новость.

Во вторник актриса, которой исполнился 51 год, была замечена на стадионе, она болела за французскую сборную во время матча с соперниками из Бельгии, а на пальце ее красовалось кольцо с бриллиантом Cartier Panther, которое она, как утверждается, получила от Рами.

Знакомая пары, которая проживает во Франции уже более года, сообщила изданию USA Today Sports, что «от этой парочки она ожидает больших новостей». Также издание говорит о том, что Памела отказалась сидеть вместе с женами и подружками других игроков, а предпочла смотреть за игрой из VIP-ложи, вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и королевской семьей Катара.

Памела выглядела превосходно по прибытии в Санкт-Петербург. Демонстрируя свой знаменитый бюст, она надела короткий облегающий топ и не менее облегающие брюки.

Вне себя от восторга, она приветствовала победу сборной, в которой играет ее мужчина. Говоря о своей жизни с Адилем, она сказала изданию The Sun: «Он фантастический. Я люблю его, конечно же. Нужно просто быть очень храброй и наслаждаться жизнью».