Анна Семенович в мини-бикини блеснула формами

Экс-солистка группы «Блестящие», актриса и певица Анна Семенович не боится покрыться веснушками. Не пугает светскую львицу и неравномерный загар под палящим солнцем. Семенович опубликовала в своем микроблоге фото, на котором она позирует без косметики, но в солнечных очках. Внимание публики привлекла не обгоревшая кожа теледивы, на снимке раскрасневшаяся певица демонстрирует фигуру в мини-бикини. «И пусть я буду вся в веснушках и с обгорелым носом, но с солнца не уйду», — подписала снимок Семенович, показав эффектную фигуру и роскошную грудь. «Как после тридцати выглядеть так роскошно!», «И в чем секрет?! Такие формы», «Без косметики даже лучше!», «Юная, свежая, лучшая!», «Аня, так держать, очень стильно», «Вот это бикини, роскошные формы», «А какая грудь, очень соблазнительно», — отметили поклонники. (function ($) {var $el=$ ("#insta-1821864868414631117_360716512"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

По словам самой певицы, она, как и большинство женщин, склонна к полноте, поэтому артистке приходится тщательно следить за своим весом. Рассказала Семенович и о своих любимых блюдах, а это: жареная картошка, борщ, бефстроганов, различные соленья — маринованные огурчики, помидоры, маслины и патиссоны — для Анны, как десерт, любимое лакомство. Поддерживать фигуру в тонусе певице помогают силовые нагрузки.