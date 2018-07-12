Ещё
В Нижнем Новгороде осветят новый храм в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Нижнем Новгороде осветят новый храм в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» 

Vgoroden.ru 6 часов назад
Фото: Vgoroden.ru
Освещение нового храма, построенного на улице Ларина в Приокском районе, состоится 14 июля. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородской епархии.
Чин Великого освящения храма совершит митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий в эту субботу в 9:00. Он расположен на улице Ларина, напротив ОАО «НПП Салют». Отметим, что этот храм в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» стал седьмым в Приокском районе.
В храме будет постоянно находиться образ Божией Матери «Взыскание погибших», специально написанный нижегородскими иконописцами для нового храма. Он был освящен в Спасо-Вознесенском (Елеонском) монастыре Иерусалима у первообраза, который является особо почитаемой святыней этой обители.
Напомним, купола и кресты строящегося храма Матроны Московской освятили в Нижнем Новгороде.
Ранее мы сообщали о том, что храм святого воина Феодора Ушакова появится в Нижнем Новгороде.
Фото: Нижегородская митрополия
Vgoroden.ru: последние новости
Гипоаллергенное меню введут в детсадах Нижнего Новгорода в 2019 году Нижегородец ответит в суде за избиение 10-летнего мальчика на детской площадке В Нижнем Новгороде без вести пропал пациент кардиологического центра
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как принц Гарри позорил королевскую семью27
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет62
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке20
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Кадышева поразила изменениями во внешности14
Видео
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
02:33
Кадышева поразила изменениями во внешности
Звёзды
10:54
Знаменитости, которых сейчас не узнать
Звёзды Красота
10:06
Как рекламщики заставляют вас покупать
Психология
00:04
Котова поучаствовала в съемках без белья
Звёзды
10:09
Как быстро прокачать свой мозг
Психология
16:44
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Звёзды Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение