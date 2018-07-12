В Нижнем Новгороде осветят новый храм в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших»

Освещение нового храма, построенного на улице Ларина в Приокском районе, состоится 14 июля. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородской епархии.

Чин Великого освящения храма совершит митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий в эту субботу в 9:00. Он расположен на улице Ларина, напротив ОАО «НПП Салют». Отметим, что этот храм в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» стал седьмым в Приокском районе.

В храме будет постоянно находиться образ Божией Матери «Взыскание погибших», специально написанный нижегородскими иконописцами для нового храма. Он был освящен в Спасо-Вознесенском (Елеонском) монастыре Иерусалима у первообраза, который является особо почитаемой святыней этой обители.

Напомним, купола и кресты строящегося храма Матроны Московской освятили в Нижнем Новгороде.

Ранее мы сообщали о том, что храм святого воина Феодора Ушакова появится в Нижнем Новгороде.

Фото: Нижегородская митрополия