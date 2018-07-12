Улыбающаяся депрессия. Чем опасно стремление быть не хуже других

Одна моя знакомая, деловая женщина сорока лет, в последнее время всерьез увлеклась гольфом и теперь регулярно участвует в соревнованиях. В этом нет ничего удивительного: сегодня люди разных профессий и возрастов активно занимаются спортом — это примета времени. Меня поразило другое: ее буквально выбила из колеи неудачно проведенная игра.

Казалось бы, она успешная женщина, у нее с мужем своя юридическая компания, она счастлива в браке, ее сын и дочь учатся в Англии, она занимается благотворительностью, зачем ей еще и спортивные достижения, которые требуют серьезных физических и эмоциональных затрат? Почему для нее это так важно?

Раньше бизнес-леди предпочитали фитнес: приходили в клуб в 7 утра, плавали, потом шли на аэробику, оттуда в хамам и только потом на работу. Теперь они занимаются триатлоном, бегают марафон, играют в гольф. Это стало неотъемлемой частью социально одобряемого образа современной деловой женщины. Из чего складывается этот образ, что входит в обязательную программу «отличницы по жизни»?

Во-первых, это успехи в бизнесе.

Во-вторых, идеальная семья: муж, дети, которые отлично учатся и хорошо себя ведут, которых не стыдно «вывести в свет».

В-третьих, она должна прекрасно выглядеть, модно и дорого одеваться, иметь своего стилиста.

В-четвертых, нужно быть в курсе всего, что происходит в сфере культуры, участвовать в светских мероприятиях.

И, в-пятых, к этому списку добавился еще и серьезный спорт.

Конечно, требовательность к себе, стремление быть впереди — это совсем не плохо. Только в сутках всего 24 часа, и их явно не хватит, чтобы успеть «освоить» все пять пунктов. Но внутренняя установка «отличницы» гонит ее вперед и вперед. Она будто мчится на двухколесном велосипеде, когда нельзя ни на минуту остановиться или расслабиться, иначе потеряешь равновесие и, не дай бог, отстанешь «от основной группы». Любое отставание — это удар по самолюбию.

Эта бесконечная гонка выматывает и физически, и морально. У тебя нет возможности посвящать свое время и силы работе, семье, друзьям, ты не можешь побыть наедине с собой и подумать, куда и зачем бежишь. Ты уже не принадлежишь себе — на автомате делаешь то, что, как представляется, от тебя ожидают окружающие.

Что в результате? Усталость, перепады настроения, подавленность, бессонница, опустошение. «Я кручусь, как белка в колесе», «Я выжата, как лимон…» А ведь надо выглядеть энергичной, бодрой, несгибаемой. Психологи называют это улыбающейся депрессией. Говорят, что улыбка — лучший макияж для женщины. Но за этой улыбкой все чаще кроется отчаяние и беспросветность, которые прорываются слезами и раздражением, как только «леди совершенство» покидает публичное пространство и оказывается наедине с собой или в кругу близких.

В таком состоянии успешные люди зачастую начинают принимать психотропные препараты. В России растет потребление антидепрессантов — еще немного и мы догоним в этом Америку, где они стали буквально бедствием. «В настоящее время 20% населения США принимают психотропные препараты, и количество передозировок и смертельных исходов в результате употребления препаратов, назначенных врачом, превышает эти показатели для „уличных“ наркотиков», — отмечает американский психиатр Аллен Френсис.

Мы все время хотим что-то кому-то доказать, в чем-то преуспеть, преувеличивая внимание окружающих к нашим достижениям. Нужно перестать «страдать манией величия» и зависеть от чужого мнения. Конечно, все мы нуждаемся во внимании, одобрении, принятии со стороны других, но это не должно нам мешать, влиять на нашу жизнь. Поэтому надо принять собственное несовершенство, сказать себе «вольно» и сосредоточиться на своих делах.

Стоит подумать о том, как распределить силы, чтобы их хватало на главное. И начать можно с конкретного шага — выстроить иерархию своих целей, расставить приоритеты, ответить на вопросы «чего я хочу?», «зачем мне это?». Надо «отделить фон от фигуры» — значимое от незначимого. Фигура — это наши сущностные цели. Они неравнозначны и, как на мишени, распределяются на три круга, которые укладываются в «правило трех В» — Ведущее, Важное, Второстепенное. Как ему следовать?

Ведущее. Надо понять, что в данный момент является нашей ведущей деятельностью: недавно родившийся ребенок, новый важный проект в бизнесе или книга, которую мы решили написать. Это может быть и спорт — скажем, участие в Нью-Йоркском марафоне. Главное, чтобы это была собственная, осмысленная, не случайная, не навязанная извне цель.

Важное. Выделим максимум два дела. Для кого-то это будет покупка дома и свадьба дочери. Для кого-то — здоровье родителей и подготовка магистерской диссертации. В какой-то момент любое из этих дел может оказаться на первом месте или уйти в разряд второстепенных — все зависит от конкретной жизненной ситуации.

Второстепенное. Это третий ряд дел. Их может быть не более четырех: например, регулярные встречи с друзьями, разработка нового дизайна квартиры, посещение лекций по современному искусству, участие в работе благотворительного фонда.

В результате такой ревизии, возможно, придется от чего-то отказаться (например, от бега по утрам), а что-то, наоборот, начать делать (каждый день звонить маме). Мы определяем этот список сами и выделяем время и ресурсы на каждое из дел соответственно его месту в иерархии. Это осмысленные цели, которые мы сами себе ставим и отчитываемся за их достижение только перед самими собой. Цели могут меняться, но они никогда не зависят от мнения других, от моды, от общественных ожиданий.

Ограничивая себя, перестав распыляться, сконцентрировавшись на «стратегических направлениях», мы сможем качественно делать то, что действительно важно, а наша энергия будет не убывать, а, наоборот, возрастать. Конечно, грустно расставаться с образом «леди совершенство», зато очень скоро мы забудем о том, что такое «выжатый лимон» и «белка в колесе».

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