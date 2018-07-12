Драма Миланы Кержаковой: бывшая жена раскрыла тайны

Скандал в семье футболиста Александра Кержакова и его супруги Миланы набирает обороты. Неделю назад девушка через соцсети обвинила звездного супруга в изменах, избиениях, похищении годовалого сына. За футболиста вступилась Яна Рудковская : поведала всему свету, что Милана не появлялась дома четыре с половиной месяца, а за новорожденным присматривали няни. Вскоре Милана выступила с опровержением своих слов, призналась, что после смерти отца, высокопоставленного чиновника, она сорвалась и подсела на алкоголь и наркотики. Дальше в сети развернулась публичная война. Представители светской хроники разделилась на два лагеря. Одни сочувствовали Кержакову, другие поддерживали его супругу.

Мы связались с бывшей женой футболиста Екатериной Сафроновой , которая долгое время обходила скандальную историю стороной. В свое время Кержаков тоже отсудил у нее сына. Сафронова поделилась своим видением ситуации.

— У меня от этой семьи уже руки-ноги трясутся, — начала разговор Екатерина. — Мне становится не по себе только от одного упоминания фамилии Кержаковых, вчера даже глаз задергался от всех этих историй. Я ведь сама не читаю соцсети, но есть форумы в интернете, где обсуждают громкую историю, а мне потом знакомые скидывают скриншоты. Допускаю, что туда пишет комментарии кто-то от имени Миланы, почерк слишком знакомый.

— Чем он вам кажется знакомым?

— Комментатор высказывает претензии именно в мой адрес. Зачем? Я никак не могу донести до них, что у меня все хорошо, все нормально. Может, через вас получится? Мне пишут, что якобы я пиарюсь за их счет их. В чем пиар? Просто оставьте меня в покое. Милана в каждом интервью тянет меня за собой.

— Оно и понятно, ваши истории похожи. У вас Кержаков в свое время отнял сына. Сегодня пришла очередь Миланы.

— Некоторое время назад я выступила на передаче, где сказала, что никого не трогаю, желаю всем счастья и добра. По-моему, все ясно. Еще я не понимаю, зачем такие серьезные проблемы выносить из семьи и говорить об этом на всю страну? Такие вещи обсуждаются внутри семьи. То, что они делают — дикость. А потом еще оба говорят, что они не любят публичность.

Когда я читаю интервью с Миланой, где она сама тонет и пытается утопить меня, мне странно. Она говорит что у меня в свое время были огромные проблемы, якобы, она сама это видела. Мне хочется спросить: что ты видела? Мы тогда даже знакомы не были.

Милана — странная девушка, она пишет в сети сначала одно, потом говорит другое. Завтра она, скорее всего, скажет, что себя оговорила. Она уселась на опасные качели. Люди должны задуматься, что в их семье существуют очень серьезные проблемы.

— Милана говорит о вас, как о старой знакомой, но по сути, она вас совсем не знает. Сколько раз вы виделись?

— Мы встречались один раз. Конечно, она совсем меня не знает. Но я хорошо помню, как ранее она во всех передачах называла меня «прожигательницей жизни», со знанием дела утверждала, что я что-то употребляю, от меня надо спасать ребенка, забирать его. Хочется теперь показать ей эти интервью и посмотреть девушке в глаза.

— Она рассказывала, что пыталась помочь вам вернуть ребенка?

— Она сейчас везде говорит, что пыталась мне помочь отвоевать ребенка. Доля правды в ее словах есть. Я сама об этом моменте рассказывала, не отказываюсь от своих слов. Но здесь имеются нюансы.

Спросите ее, когда она пыталась мне помочь? Это случилось спустя несколько лет после того, как Кержаков забрал моего сына. В то время у нее произошел разлад в семье, Саша послал ее, она осталась одна, и вдруг вспомнила обо мне, решила помочь. Тогда мы встретились.

Поэтому громкое заявление, которым она прикрывается, что якобы постоянно просила Сашу вернуть мне ребенка, выглядит некрасиво, нечестно. И второе ее заявление. Не знаю, насколько ей хватает совести прикрываться постоянно умершим отцом.

Милана заявляет: «У меня начались проблемы, и я стала наркоманкой, потому что умер папа. У меня депрессия, потому что умер папа. У меня развод, потому что умер папа». Хотя все ее окружение в курсе, что у нее начались проблемы задолго до кончины отца. Если уж ты решила раскрыть все как есть, будь честна до конца.

— Кержаков знал о ее проблемах?

— Конечно, знал.

— Зачем женился тогда на ней?

— Может, он настолько сильно желал попасть в Думу с помощью отца Миланы? А когда тестя не стало, его политическое будущее накрылось.

— Кержаков производит впечатление человека, который ничего просто так делает, продумывает каждый шаг.

— Так и есть. Судя по ситуации, которую мы сейчас наблюдаем, здесь тоже все было продумано им заранее. Сейчас до меня доходят некоторые сведения, которые рано или поздно будут обнародованы. Я не могу сейчас всего рассказывать, но поверьте, изначально это была далеко не идеальная семья.

— И Милана — не положительная девочка-отличница?

— Нет, конечно.

— Если уж на то пошло, то и смерть отца Миланы тоже выглядит странной. Политик умер в бане, насколько вы помните.

— Там тоже много странного. Но это совсем другая история.

— Ходят слухи, что Милана не собиралась на всю страну признаваться в своей наркотической зависимости — ее якобы могли вынудить друзья Кержакова…

— Я тоже думаю, что скорее всего, Кержаков зачем-то принудил ее публично во всем признаться. Допускаю, она его прилично достала. Насколько я сейчас не хочу поддерживать какую-то сторону, но если Милана меня достала, представляю, как достала его. Он уже просто не знает, куда от нее деваться.

— В эти проблемы оказалась вмешена и мама Миланы?

— Да, Милана во эту войну втянула и свою бедную маму. По слухам, после смерти мужа, она сильно сдала. И Милана побежала рассказывать журналистам, что ее мать буквально спивается после трагедии. Что у девушки в голове? Зачем она это всем говорит?

— У Миланы существуют реальные проблемы с зависимостью?

— По слухам, проблемы есть. Не случайно ведь состояние депрессии преследует ее давно. Как можно выходить в «прямой эфир», осознавая свой статус, со словами: «Подписчики, помогите мне». Они как должны помочь? Они должны пожалеть ее? Притягивать к себе жалость — это ее. Она без этого не может. Состояние драмы — ее жизненное кредо.

— Вы как думаете, Кержаков вернет ей ребенка?

— Мне кажется, нет. Насколько я поняла, и она сама это озвучивала в эфире программы, он просил ее еще раз в лечь в клинику, чего она делать не хочет. К тому же на передаче я узнала, что ее посещали мысли выбросить ребенка из окна, она это не отрицала. Кто же после такого вернет ребенка?

— Она вам не звонила после случившегося?

— Я ее везде заблокировала. После ее последнего интервью я лишь отправила ей СМС, чтобы она оставила меня в покое и не приписывала меня к своей адской истории. У них сейчас в семье настолько все плохо, что кажется, стоит туда только окунуться, придется заново креститься, честное слово. Уверена, сейчас закончится чемпионат мира, и их семью начнут бомбить, столько всего еще повылезает, что до сих пор оставалось за кадром. Все тайное станет явным.

— Все даже гораздо хуже, чем мы видим сейчас?

— Да.

— Кержакова поддерживает Яна Рудковская, другие публичные люди. Они не дадут Милане выступить против футболиста, сожрут ее. Не жалко вам ее по-человечески?

— Когда мы год назад с ней встретились, мне было ее жалко. Я протягивала ей руку помощи, говорила, что постараюсь помочь ей. Но сейчас у меня мнение о ней кардинально изменилось. Она сама загнала себя в ловушку. Все ее проблемы давно начались, но она не пыталась самостоятельно их решить. Сегодня она прыгает с одной ноги на другую, погрязла во лжи, она не помнит, что говорила вчера, путается в словах. Ничего хорошего из этого не выйдет.

— В интервью она говорила, что ваш ребенок чуть ли не жил в их семье. Это так?

— Сын живет с мамой Кержакова. Милана же мне сама рассказывала, что видела моего ребенка один раз лишь на съемках. И слава богу, что он не жил с ними.

— Как обстоят дела с вашим сыном?

— Кержаков ограничил мое общение с сыном. Он так и не дает мне встречаться с ребенком. Но я не перестала бороться. Просто сейчас нахожусь в ожидательной позиции. Дергать сына ради одной встречи будет неправильно с моей стороны. Мне хочется, чтобы все было официально подписано, запротоколировано.

Надеюсь, наступит время, когда мои встречи с сыном будут носить регулярный характер. Моя семейная трагедия разрешится. Появилась надежда. Надо еще немного подождать.

Сейчас в семье Кержаковых огромные проблемы, Если я еще туда влезу, ничего хорошего из этого не выйдет. Пользы моему ребенку это не принесет.

Прошло много времени, нужно будет объяснять сыну, что за тетя пришла, а для этого нужно чтобы встречи проходили на регулярной основе.

Честно говоря, я совсем не хотела влезать в скандал Миланы и Саши. Я воспитываю дочек, одна из которых ходит в школу, просматривает соцсети, ее одноклассники все обсуждают.

Если Кержаковы не думают о детях, я думаю о них в первую очередь.

Милана пытается свои проблемы решить, при этом обвиняет других. Это выглядит инфантильно, по-детски. Если честно, я желаю им достойно выйти из этой ситуации. Дай бог, чтобы справились со своими проблемами самостоятельно.

Милана Кержакова тем временем опубликовала новый пост на своей страничке в сети: «Ребята! У меня все хорошо, скоро вы узнаете обо мне много нового. Вы узнаете все, что произошло со мной за последний год и как мне удалось выбраться из всего этого. Сейчас наступает финальный этап моего долгого трудного пути — это моя реабилитация, но и оттуда я не дам вам о себе забыть».

За день до этого поста, кто-то из подписчиков звездной четы опубликовал комментарий: «Видели у нотариуса Кержа с Миланой и с ее мамой. Такое ощущение, что Милану насильно туда привели. Ну и видок у нее… С юристами пришли походу».

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