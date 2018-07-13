Ещё
Милана сломалась
Далее:
Читайте также:
Ещё

Милана сломалась 

Клео.Ру 2 часа назад
Фото: Клео.Ру
О разладе между Миланой и Александром Кержаковым стало известно в мае. Первой нервы сдали у жены футболиста. Она заявила, что ее муж — не хороший человек и вместе они больше не будут.
Спустя месяц скандал перешел на новый виток. Милана обвинила супруга в том, что он забрал у нее ребенка. Зная историю отношений Александра с предыдущей женой, многие встали на сторону нынешней супруги.
Публично Кержакова поддержала только Яна Рудковская. В публикации на своей странице продюсер обратилась к самой Милане. Она просила ее не оговаривать Александра и объясниться, где Милана находилась последние несколько месяцев, пока их общий ребенок оставался на попечении отца и нянь.
Никто не ожидал, что после такого обращения Милана сама признается широкой аудитории в том, что она употребляла алкоголь и запрещенные препараты.
По словам женщины, произошло это после смерти ее отца. Справиться самостоятельно со свалившимся на нее горем Милана не смогла.
Вчера ее видели вместе с Александром. На встречу в суд супруги пришли со своими юристами. Итогом стало подписание мирового соглашения, согласно которому финансовое состояние Миланы будет поделено между супругами поровну. Таким образом, Кержакову досталось 2 миллиона долларов.
После обнародования этой информации, многие пользователи сети возмутились. С одной стороны, они не оправдывают поведения матери, увлекшейся наркотиками. С другой, считают действия со стороны Кержакова слишком продуманными и хладнокровными.
По мнению общественности, футболист, которого все чаще упоминают в связи со скандалами, а не профессиональными достижениями, мог продумать такой сценарий и завладеть немалым имуществом своего покойного тестя.
Подливает масла в огонь резкая смена позиции самой Миланы, согласной на реабилитацию и странный раздел имущества.
По словам супруги Кержакова, процесс избавления от наркотической зависимости будет проходит в формате реалити-шоу под руководством Рудковской.
Клео.Ру: последние новости
Эвелина Бледанс устроила «бичевание» Секреты бизнеса в декрете Александр Мясников - врач: личная жизнь
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Внуки в шоке: 82-летняя блогерша взрывает Сеть11
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет70
6 продуктов, которые не следует есть ежедневно5
Все бикини Эмили Ратаковски10
Боня откровенно рассказала о разрыве с любимым6
Видео
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
05:04
Медицинские мифы, которые пора забыть
Здоровье Психология
05:46
Модные тренды, вызывающие оторопь
Мода
12:56
Актеры, которые были на волосок от смерти
Звёзды Здоровье
05:57
Знаменитые детки, которые плохо себя ведут
Звёзды Дети
05:23
Странности школ Северной Кореи
Дети
09:15
Располневшую Максакову сняли с мужчиной
Звёзды Интернет
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение