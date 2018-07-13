Милана сломалась

О разладе между Миланой и Александром Кержаковым стало известно в мае. Первой нервы сдали у жены футболиста. Она заявила, что ее муж — не хороший человек и вместе они больше не будут.

Спустя месяц скандал перешел на новый виток. Милана обвинила супруга в том, что он забрал у нее ребенка. Зная историю отношений Александра с предыдущей женой, многие встали на сторону нынешней супруги.

Публично Кержакова поддержала только Яна Рудковская . В публикации на своей странице продюсер обратилась к самой Милане. Она просила ее не оговаривать Александра и объясниться, где Милана находилась последние несколько месяцев, пока их общий ребенок оставался на попечении отца и нянь.

Никто не ожидал, что после такого обращения Милана сама признается широкой аудитории в том, что она употребляла алкоголь и запрещенные препараты.

По словам женщины, произошло это после смерти ее отца. Справиться самостоятельно со свалившимся на нее горем Милана не смогла.

Вчера ее видели вместе с Александром. На встречу в суд супруги пришли со своими юристами. Итогом стало подписание мирового соглашения, согласно которому финансовое состояние Миланы будет поделено между супругами поровну. Таким образом, Кержакову досталось 2 миллиона долларов.

После обнародования этой информации, многие пользователи сети возмутились. С одной стороны, они не оправдывают поведения матери, увлекшейся наркотиками. С другой, считают действия со стороны Кержакова слишком продуманными и хладнокровными.

По мнению общественности, футболист, которого все чаще упоминают в связи со скандалами, а не профессиональными достижениями, мог продумать такой сценарий и завладеть немалым имуществом своего покойного тестя.

Подливает масла в огонь резкая смена позиции самой Миланы, согласной на реабилитацию и странный раздел имущества.

По словам супруги Кержакова, процесс избавления от наркотической зависимости будет проходит в формате реалити-шоу под руководством Рудковской.