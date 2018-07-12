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В центре культуры Восточного Дегунина дадут мастер-класс по изготовлению дизайнерской открытки
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В центре культуры Восточного Дегунина дадут мастер-класс по изготовлению дизайнерской открытки 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 6 часов назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
Специалисты центра культуры «Гармония», который расположен в Восточном Дегунине, приглашают всех желающих на мастер-класс по скрапбукингу. Занятие состоится 18 июля, начало в 12.00. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения культуры.
«При помощи подручных средств, ножниц, тесьмы и бумаги все желающие смогут создать оригинальный подарок своими руками. Скрапбукинг позволяет красиво оформить подарочную упаковку, памятную фотографию или создать дизайнерскую открытку», — говорится в материале.
Подробная информация по телефону: 8 (499) 481-01-39.
Напоминаем, центр культуры «Гармония» располагается по адресу улица Дубнинская, дом 73а. (мю)
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