В центре культуры Восточного Дегунина дадут мастер-класс по изготовлению дизайнерской открытки

Специалисты центра культуры «Гармония», который расположен в Восточном Дегунине, приглашают всех желающих на мастер-класс по скрапбукингу. Занятие состоится 18 июля, начало в 12.00. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

«При помощи подручных средств, ножниц, тесьмы и бумаги все желающие смогут создать оригинальный подарок своими руками. Скрапбукинг позволяет красиво оформить подарочную упаковку, памятную фотографию или создать дизайнерскую открытку», — говорится в материале.

Подробная информация по телефону: 8 (499) 481-01-39.

Напоминаем, центр культуры «Гармония» располагается по адресу улица Дубнинская, дом 73а. (мю)