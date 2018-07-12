Дуэйн «Скала» Джонсон признался, что сам принимал роды у возлюбленной

46-летний Дуэйн «Скала» Джонсон (Dwayne Johnson) в апреле стал счастливым отцом в третий раз. Его жена Лорен Хэшиан (Lauren Hashian) подарила ему еще одну дочь, которую они назвали Тианой. Супруги не стали прятать малышку от общественности и вскоре показали ее первые фото. А в День отца Лорен поделилась трогательным видео, на котором было запечатлено, как актер поет песенку своей новорожденной наследнице.

На днях Джонсон стал гостем шоу «В прямом эфире с Келли и Райаном». В эфире он поделился своими впечатлениями о дне, когда малышка появилась на свет. Актер признался, что сам помогал принимать роды у жены. «Я стоял рядом с Лорен, держал ее за руку, как вдруг доктор говорит: „Вы не хотите спуститься сюда ко мне, помочь и посмотреть?“ Я ответил: „Да, я спускаюсь. Смотреть. Помогать“, — рассказал Дуэйн.

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Он также признался, что присутствовал при родах и других своих детей, но раньше никогда не наблюдал за процессом, так как не решался. Актер признался, что для него случившееся стало уникальным опытом и он теперь смотрит по другому на супругу и на других женщин. «Это было прекрасно», — отметил Джонсон. Напомним, он уже девять лет живет в гражданском браке с Лорен. В 2015 году она подарила ему дочь Жасмин. Также у актера есть ребенок от экс-жены Дэни Гарсия — дочь Симон.