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Елизавета Пескова рассказала о мрачных увлечениях
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Елизавета Пескова рассказала о мрачных увлечениях 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Елизавета Пескова заметила, что обожает творчество одного из самых мрачных режиссеров Голливуда Тима Бертона.
Именно поэтому ее любимыми мультиками с детства являются «Труп Невесты», «Кошмар перед Рождеством» и «Коралина».
Уже в детстве Лиза чувствовала, что отличается от своих подруг. Если в садике и школе девочки любили романтические истории и хотели попасть в Небыляндию с Питером Пеном, то дочь Пескова мечтала о более мрачных историях. Лиза искренне хотела встретиться со скелетом Джеком из «Кошмара перед Рождеством» и бродить с ним по кладбищам.
Поклонники оценили необычный вкус девушки и заметили, что многим нравится творчество Бертона, потому что оно действительно мрачное, но доброе.
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