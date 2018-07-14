Елизавета Пескова рассказала о мрачных увлечениях

Именно поэтому ее любимыми мультиками с детства являются «Труп Невесты», «Кошмар перед Рождеством» и «Коралина».

Уже в детстве Лиза чувствовала, что отличается от своих подруг. Если в садике и школе девочки любили романтические истории и хотели попасть в Небыляндию с Питером Пеном, то дочь Пескова мечтала о более мрачных историях. Лиза искренне хотела встретиться со скелетом Джеком из «Кошмара перед Рождеством» и бродить с ним по кладбищам.

Поклонники оценили необычный вкус девушки и заметили, что многим нравится творчество Бертона, потому что оно действительно мрачное, но доброе.