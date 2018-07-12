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Артур: «Всегда восхищался Хави и Иньестой»
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Артур: «Всегда восхищался Хави и Иньестой» 

Soccer News 6 часов назад
Фото: Soccer News
Новоиспеченный полузащитник каталонской «Барселоны» Артур прокомментировал свой переход на «Камп Ноу».
"Я очень счастлив быть здесь, это всегда был мой сон. Еще со времен, когда я был ребенком, я мечтал приехать в «Барселону», так что это очень важный день для меня. Я — не Хави и ни Иньеста, я — Артур. Мои сравнения с ними — это нечто фантастическое, я не скрываю своей страсти к ним, я всегда восхищался ими. Они похожи, но я не могу сказать, с кем из них у меня больше схожих характеристик", — цитирует 21-летнего хавбека Marca.
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