Артур: «Всегда восхищался Хави и Иньестой»

Новоиспеченный полузащитник каталонской «Барселоны» Артур прокомментировал свой переход на «Камп Ноу».

"Я очень счастлив быть здесь, это всегда был мой сон. Еще со времен, когда я был ребенком, я мечтал приехать в «Барселону», так что это очень важный день для меня. Я — не Хави и ни Иньеста, я — Артур. Мои сравнения с ними — это нечто фантастическое, я не скрываю своей страсти к ним, я всегда восхищался ими. Они похожи, но я не могу сказать, с кем из них у меня больше схожих характеристик", — цитирует 21-летнего хавбека Marca.