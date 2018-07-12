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Facebook заставили слить пароль подростка из Германии
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Facebook заставили слить пароль подростка из Германии 

News.ru 5 часов назад
В Германии суд разрешил родителям погибшей девочки просматривать её профиль в соцсетях. Теперь Facebook обязан предоставить им доступ к учётной записи.
Федеральный верховный суд Германии приравнял страницу девочки на Facebook к личным дневникам и письмам, по закону переходящим родственникам по наследству, сообщает BBC.
Родители девочки добивались получения доступа к аккаунту для того, чтобы выяснить, была ли её смерть следствием несчастного случая или же это самоубийство.
Первоначально Facebookотказался удовлетворить просьбу родственников погибшей и они были вынуждены обратиться в суд.
Ранее News.ruписал, что Facebook сливал персональные данные в Mail.Ru. Group. Данные пользователей могли попасть в компанию через ряд приложений, разработанных для работы с соцсетью. Эти программы позволяют хранить информацию о владельцах аккаунтов и их виртуальных друзьях на протяжении двух недель.
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