Facebook заставили слить пароль подростка из Германии

В Германии суд разрешил родителям погибшей девочки просматривать её профиль в соцсетях. Теперь Facebook обязан предоставить им доступ к учётной записи.

Федеральный верховный суд Германии приравнял страницу девочки на Facebook к личным дневникам и письмам, по закону переходящим родственникам по наследству, сообщает BBC.

Родители девочки добивались получения доступа к аккаунту для того, чтобы выяснить, была ли её смерть следствием несчастного случая или же это самоубийство.

Первоначально Facebookотказался удовлетворить просьбу родственников погибшей и они были вынуждены обратиться в суд.