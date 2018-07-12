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Дженнифер Лопес рассказала, как искать парня в Tinder
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Дженнифер Лопес рассказала, как искать парня в Tinder 

Sunmag 5 часов назад
Фото: Sunmag
София Гарбовская, редактор ленты новостей
Дженнифер Лопес уже нашла свое счастье рядом с Алексом Родригесом, но надо же помочь другим. Недавно певица записала видеоурок, в котором поделилась с поклонницей ценными советами по поиску парня в дейтинговом приложении Tinder. Сейчас это самое популярное приложение для знакомств в мире: в нем образовано 20 миллиардов пар.
Так, например, мы узнали, что Джен не стесняется писать парням первой (а что в этом, действительно, такого?) и для начала рекомендует четко определить свои ожидания от интернет-знакомств. «Кого ты вообще хочешь там найти?» — спросила Лопес телеведущую. «Ну, милого парня…» — туманно ответила та. «Стоп. Какие милые парни? Ищи мужчину!» — парировала Джен. Она позволила себе еще немного критики, когда изучала анкету девушки в приложении. «Йога и вино? Серьезно?..»
Просматривая разные кандидатуры мужчин, Лопес категорично отметила, что парни до 33 лет абсолютно бесполезны. Само собой, это не касается всех мужчин на свете — просто, судя по всему, сама Дженнифер рассматривает только серьезные варианты. Оно и понятно: состоявшаяся леди!
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