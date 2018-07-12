«Красный пляж» на набережной реки Вологды будет восстановлен после завершения ремонтных работ

Зона активации представляла собой деревянные конструкции, установленные на бетонные плиты и формирующие место отдыха на набережной. Она была демонтирована в связи с работами по ремонту входных групп Красного моста и берегоукреплению. Подрядчик разобрал «Красный пляж», но оказалось, что часть деревянных материалов пришла в негодность и требует полной замены.

«В контракт по ремонту моста входят мероприятия по берегоукреплению, мы заменим 1750 кв. метров бетонного основания. Чтобы выполнить эти работы, мы были вынуждены убрать все деревянные площадки. Они оказались в плачевном состоянии — за шесть лет доски, изначально не обработанные септиком, сгнили. Особенно поврежденным оказался каркас, который не выдержал демонтажа и был разрушен. Он требует полной замены», — рассказал заместитель директора подрядной организации «Новый дом» Артем Соболев.

Напомним, конструкция была разработана и установлена в 2012 году в рамках проекта «Активация», который реализовали городские власти, молодые архитекторы и бизнес. Это одна из пяти зон активации городских пространств, где отдыхали горожане. «Красный пляж» был востребован вологжанами, в частности, здесь проходил молодежный проект «Культурный обед».

«На мой взгляд, это один из удачно «выстреливших» реализованных проектов, который пользовался большой популярностью у вологжан. Мы будем восстанавливать это пространство в прежнем виде, для этого сохранены планировочные отметки на земляном покрытии. Проект деревянных конструкций не будет меняться, а вот древесину придется заменить. Площадка будет восстановлена по чертежам архитекторов-разработчиков, сейчас уже существует предварительная договоренность с авторами проекта о предоставлении этих документов», — рассказал заместитель начальника Департамента градостроительства Вологды Александр Борисовский.

Напомним, входные группы Красного моста планируется отремонтировать к 1 сентября. После этого начнется восстановление зоны активации. Это будет сделано до конца года.