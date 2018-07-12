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В храме Всех Преподобных Отцев Киево-Печерских стартовала благотворительная акция
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В храме Всех Преподобных Отцев Киево-Печерских стартовала благотворительная акция 

Твоя Газета 5 часов назад
Фото: Твоя Газета
В храме Всех Преподобных Отцев Киево-Печерских в Старых Черемушках стартовала акция по сбору гуманитарной помощи на Донбасс «Малая лепта». Об этом сообщается на сайте храмового комплекса.
Акция организована по благословению Преосвященнейшего Феофилакта, епископа Дмитровского, управляющего Юго-Западным викариатством г. Москвы.
Желающие внести свою «малую лепту», приносят продукты (не скоропортящиеся), конфеты, подарки и игрушки детям, медикаменты, бытовую химию, деньги, вещи — новые или почти новые (старое б/у не принимается), иконы и духовную литературу.
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