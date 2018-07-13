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Косино-ухтомцы принимают участие в проекте #добрые крышечки
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Косино-ухтомцы принимают участие в проекте #добрые крышечки 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Еще один больной ребенок, которому необходима поддержка, получит помощь. В фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» на днях передано сорок шесть килограммов пластиковых крышек. Их собрали косино-ухтомцы, участвующие в проекте #добрые крышечки.
В акции принимали участие не только жители района, но и организации, школы.
Напомним, что собранные крышечки отдают в переработку, а полученные от этого средства фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» направляют в помощь нуждающемуся ребенку.
Отметим, что инициаторами акции в районе Косино-Ухтомский стали экономист Светлана Зуева и председатель совета многоквартирного дома на Рудневке, 16, депутат муниципального округа Косино-Ухтомский Андрей Бондаренко. Акция идет постоянно, поэтому ее инициаторы приглашают всех к участию. Ведь это просто — нужно поставить контейнер для крышек в своем подъезде и объяснить, какие типы крышек необходимы.
Как начать сбор крышек можно узнать, обратившись к организаторам посредством электронной почты zolokari@yandex.ru.
Кроме того, этот проект приучает участников к раздельному сбору мусора. Крышечки относят в один контейнер, а бутылки в другой, для РСО.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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