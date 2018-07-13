Косино-ухтомцы принимают участие в проекте #добрые крышечки

Еще один больной ребенок, которому необходима поддержка, получит помощь. В фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» на днях передано сорок шесть килограммов пластиковых крышек. Их собрали косино-ухтомцы, участвующие в проекте #добрые крышечки.

В акции принимали участие не только жители района, но и организации, школы.

Напомним, что собранные крышечки отдают в переработку, а полученные от этого средства фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» направляют в помощь нуждающемуся ребенку.

Отметим, что инициаторами акции в районе Косино-Ухтомский стали экономист Светлана Зуева и председатель совета многоквартирного дома на Рудневке, 16, депутат муниципального округа Косино-Ухтомский Андрей Бондаренко . Акция идет постоянно, поэтому ее инициаторы приглашают всех к участию. Ведь это просто — нужно поставить контейнер для крышек в своем подъезде и объяснить, какие типы крышек необходимы.

Как начать сбор крышек можно узнать, обратившись к организаторам посредством электронной почты zolokari@yandex.ru.

Кроме того, этот проект приучает участников к раздельному сбору мусора. Крышечки относят в один контейнер, а бутылки в другой, для РСО.