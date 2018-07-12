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«Купаются в роскоши!»: Кержаков поделил с женой четыре миллиона долларов
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«Купаются в роскоши!»: Кержаков поделил с женой четыре миллиона долларов 

Teleprogramma.pro 5 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
В Instagram Милана Кержакова выступила перед своими поклонниками в прямом эфире, рассказав о том, как обходится с ней супруг. Дочь сенатора Вадима Тюльпанова заявила, что Александр Кержаков отобрал у нее сына Артемия и не разрешает ей видеться с малышом. По словам девушки, муж потребовал от нее справку о социальной вменяемости. Милана обратилась за помощью к общественности, заверив, что не понимает, почему их отношения с Александром повлияли на ее право воспитывать своего ребенка.
Позже Кержакова призналась, что очерняла мужа и говорила откровенную ложь. Милана отметила, что она была неправа и «оклеветала» мужа. Оказывается, он помогал ей бороться с наркоманией. Девушке пришлось лечь в реабилитационную клинику на четыре месяца, и по этой причине футболист изолировал ребенка от матери.
По информации Super.ru, супруги смогли найти путь к примирению. Милана и Александр Кержаковы подписали брачный договор, который многие восприняли, как мирное соглашение. Согласно документам, теперь супруги будут поровну делить семейный бюджет, однако раньше все средства хранились на счетах Миланы. Ей достанется около двух миллионов долларов, и примерно такой же суммой будет теперь владеть и Александр.
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«Купаются в роскоши!», «В откуда такие деньги?!», «Я вот только уточнить, четыре миллиона долларов это он заработал как футболист?!» — вопрошают поклонники.
Напомним, что Александр Кержаков женился на дочери сенатора Вадима Тюльпанова в 2015 году. Как рассказывал тогда футболист, в Милане он увидел достойную и прекрасную женщину и мать его детей. Прошлой весной у Кержаковых родился сын Артемий, но даже общий ребенок, увы, не спас семью от разлада.
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