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Скандальная пиарщица Leroy Merlin пропала
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Скандальная пиарщица Leroy Merlin пропала 

News.ru 5 часов назад
Бывший директор по PR и GR компании Leroy Merlin Галина Панина перестала выходить на связь после скандальной истории. Организаторы одной из конференций пригласили её в качестве эксперта, однако детали выступления обсудить пока не получается.
Представитель компании-организатора уверена, что Панина всё-таки будет выступать и рассказывать о своём стороннем проекте. Однако пока дозвониться до неё не могут.
«Она не на связи, отключила телефон, то ли в отъезде, то ли просто отдыхает», — цитирует слова источника 360tv.
Ранее сообщалось, что Панина была депортирована с Украины на три года. Решение было основано на том, что женщина ранее посещала Крым.
До этого PR-агент написала в Facebook, что футбольные болельщики якобы сожгли девушку. Позднее новость оказалась фейковой. Из-за позиции Паниной многие призвали бойкотировать Leroy Merlin. Затем она заявила, что покидает занимаемый пост.
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