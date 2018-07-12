Скандальная пиарщица Leroy Merlin пропала

Бывший директор по PR и GR компании Leroy Merlin Галина Панина перестала выходить на связь после скандальной истории. Организаторы одной из конференций пригласили её в качестве эксперта, однако детали выступления обсудить пока не получается.

Представитель компании-организатора уверена, что Панина всё-таки будет выступать и рассказывать о своём стороннем проекте. Однако пока дозвониться до неё не могут.

«Она не на связи, отключила телефон, то ли в отъезде, то ли просто отдыхает», — цитирует слова источника 360tv

Ранее сообщалось, что Панина была депортирована с Украины на три года. Решение было основано на том, что женщина ранее посещала Крым.

До этого PR-агент написала в Facebook, что футбольные болельщики якобы сожгли девушку. Позднее новость оказалась фейковой. Из-за позиции Паниной многие призвали бойкотировать Leroy Merlin. Затем она заявила, что покидает занимаемый пост.