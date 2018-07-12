Жак де Моле и другие самые славные рыцари в истории

Истории рыцарей, верных королю, прекрасной даме и воинскому долгу уже много веков вдохновляют мужчин на подвиги, а людей искусства — на творчество.

Ульрих фон Лихтенштейн (1200-1278)

Ульрих фон Лихтенштейн не брал штурмом Иерусалим, не сражался с маврами, не участвовал в Реконкисте. Он прославился как рыцарь-поэт. В 1227 и 1240 он совершил путешествия, которые описал в куртуазном романе «Служение дамам».

По его словам, он прошёл от Венеции до Вены, вызывая каждого встречного рыцаря на бой во имя Венеры. Также он создал «Дамскую книгу», теоретическое сочинение о любовной поэзии.

«Служение дамам» Лихтенштейна является хрестоматийным примером куртуазного романа. В нем рассказывается о том, как рыцарь добивался расположения прекрасной дамы. Для этого ему пришлось ампутировать мизинец и половину верхней губы, победить на турнирах три сотни противников, но дама осталась непреклонна. Уже в конце романа Лихтенштейн заключает, «что только глупец может до бесконечности служить там, где нечего и рассчитывать на награду».

Ричард Львиное Сердце (1157-1199)

Ричард Львиное Сердце — единственный король-рыцарь в нашем списке. Кроме общеизвестного и героического прозвища было у Ричарда и второе — «Да и нет». Его придумал другой рыцарь, Бертран де Борн, окрестивший так молодого принца за нерешительность.

Уже будучи королем, управлением Англией Ричард совершенно не занимался. В памяти потомков он остался бесстрашным воином, заботившимся о личной славе более, чем о благополучии своих владений. Практически все время своего царствования Ричард провел за границей.

Он принял участие в Третьем крестовом походе, завоевал Сицилию и Кипр, осадил и взял Акру, однако на штурм Иерусалима английский король так и не решился. На обратном пути Ричард попал в плен к герцогу Австрии Леопольду. Только богатый выкуп позволил ему вернуться домой.

После возвращения в Англию Ричард ещё пять лет воевал с французским королем Филиппом II Августом. Единственная крупная победа Ричарда в этой войне — взятие Жизора под Парижем в 1197 году.

Раймунд VI (1156-1222)

Граф Раймунд VI Тулузский был нетипичным рыцарем. Он прославился противоборством Ватикану. Один из крупнейших феодалов Лангедока в Южной Франции, он покровительствовал катарам, религию которых исповедовало во время его правления большинство населения Лангодека.

Папа Иннокентий II дважды отлучал Раймунда от церкви за отказ от подчинения, а в 1208 году призвал к походу на его земли, вошедшему в историю как Альбигойский крестовый поход. Раймунд сопротивления не оказал и в 1209 году публично покаялся.

Однако слишком жестокие, по его мнению, требования к Тулузе привели к очередному разладу с католической церковью . Два года, с 1211 по 1213 год ему удавалось удерживать Тулузу, но после поражения крестоносцам в Битве при Мюре Раймунд IV бежал в Англию, ко двору Иоанна Безземельного.

В 1214 году он снова официально покорился папе. В 1215 году Четвёртый Латеранский собор, на котором он присутствовал, лишил его прав на все земли, оставив только маркизат Прованс его сыну, будущему Раймунду VII.

Уильям Маршал (1146-1219)

Уильям Маршал был одним из немногих рыцарей, чью биографию издали практически сразу же после его смерти. В 1219 году в свет вышла поэма под названием «История Уильяма Маршала».

Маршал стал знаменит не из-за ратных подвигах на войнах (хотя и в них он участвовал), а благодаря победам на рыцарских турнирах. Им он отдал целых шестнадцать лет жизни.

Архиепископ Кентерберийский называл Маршала величайшим рыцарем всех времен.

Уже в 70-летнем возрасте Маршал возглавил королевскую армию в походе на Францию. Его подпись стоит на Великой хартии вольностей в качестве гаранта ее соблюдения.

Эдуард Черный принц (1330-1376)

Старший сын короля Эдуарда III, Принц Уэльский . Свое прозвище он получил либо из-за тяжелого характера, или из-за происхождения матери, или по цвету доспехов.

Свою славу «Черный принц» стяжал в боях. Он выиграл две ставшие классическими битвы средневековья — при Кресси и при Пуатье.

За это отец особо отметил его, сделав первым кавалером нового ордена Подвязки. Его брак на кузине, Джоанне Кентский, также добавил Эдарду рыцарской славы. Эта пара была одной из самых ярких в Европе.

8 июня 1376 года, за год до смерти отца, принц Эдуард умер, и был похоронен в Кентерберийском соборе. Английскую корону унаследовал его сын Ричард II.

Черный принц оставил след в культуре. Он является одним из героев дилогии Артура Конана Дойля о Столетней войне, персонажем романа Дюма «Бастард де Молеон».

Бертран де Борн (1140-1215)

Рыцарь и трубадур Бертран де Борн был правителем Перигорда, владельцем замка Отфор. Данте Алигьери изобразил Бертрана де Борна в своей «Божественной Комедии»: трубадур находится в Аду, и держит свою отрезанную голову в руке в наказание за то, что в жизни он раздувал ссоры между людьми и любил войны.

И пел, по мнению Данте, Бертран де Борн только для того, чтобы сеять раздор.

Де Борн, между тем, прославился и своей куртуазной поэзией. В своих стихах он прославил, например, герцогиню Матильду, старшую дочь Генриха II и Алиеноры Аквитанской. Де Борн был знаком со многими трубадурами своего времени, такими как Гильем де Бергедан, Арнаут Даниэль, Фольке де Марселья, Гаусельм Файдит и даже с французским трувером Кононом Бетюнским. К концу жизни Бертран де Борн удалился в цистерцианское аббатство Далон, где скончался в 1215 году.

Готфрид Бульонский (1060-1100)

Чтобы стать одним из предводителей Первого крестового похода, Готфрид Бульонский продал все, что у него было и отказался от своих земель. Вершиной его военной карьеры стал штурм Иерусалима.

Готфрид Бульонский был избран первым королем царства крестоносцев на Святой земле, но отказался от такого титула, предпочтя ему титул барона и Защитника Гроба Господня.

Он оставил распоряжение короновать своего брата Болдуина королем Иерусалима в случае, если сам Готфрид погибнет — так была основана целая династия.

Будучи правителем, Готфрид позаботился о расширении пределов государства, налагал подати на эмиссаров Кесарии, Птолемаиды, Аскалона и подчинял своей власти аравитян по левую сторону Иордана. По его инициативе было введено законоположение, которое получило название Иерусалимских Ассизи.

Погиб, по сообщению Ибн аль-Каланиси, при осаде Акры. По другой версии, умер от холеры.

Жак де Моле (1244-1314)

Де Моле был последним магистром ордена тамплиеров. В 1291 году, после падения Акры, тамплиеры переместили свою штаб-квартиру на Кипр.

Жак де Моле ставил перед собой две амбициозные задачи: он хотел реформировать орден и убедить папу и европейских монархов снарядить новый Крестовый поход на Святую землю.

Орден тамплиеров был самой богатой организацией в истории средневековой Европы, и его экономические амбиции начинали мешать европейским монархам.

13 октября 1307 года по приказу короля Франции Филиппа IV Красивого все французские тамплиеры были арестованы. Орден был официально запрещен.

Последний магистр трамплиеров остался в истории в том числе благодаря легенде о так называемом «проклятии де Моле». Согласно Жоффруа Парижскому, 18 марта 1314 года Жак де Моле, взойдя на костёр, вызвал на Божий суд французского короля Филиппа IV, его советника Гийома де Ногарэ и папу Климента V. Уже окутанный клубами дыма, он пообещал королю, советнику и папе, что они переживут его не более чем на год. Также он проклял королевский род до тринадцатого колена.

Кроме этого, существует легенда о том, что Жак де Моле перед смертью основал первые масонские ложи, в которых должен был сохраниться в подполье запрещённый орден тамплиеров.

Жан ле Менгр Бусико (1366-1421)

Бусико был одним из самых прославленных французских рыцарей. В 18 лет он поехал в Пруссию, чтобы помогать Тевтонскому ордену, затем он участвовал в сражениях против мавров в Испании и стал одним из героев Столетней войны. Во время перемирия в 1390 году Бусико выступил на рыцарском турнире и занял на нем первое место.

Бусико был странствующим рыцарем и слагал стихи о своей доблести.

Его была настолько велика, что король Филипп VI сделал его маршалом Франции.

В знаменитой битве при Азенкуре Бусико попал в плен и умер в Англии через шесть лет.

Сид Кампеадор (1041 (1057)-1099)

Настоящее имя этого прославленного рыцаря было Родриго Диас де Вивар. Это был кастильский дворянин, военный и политический деятель, национальный герой Испании, герой испанских народных преданий, поэм, романсов и драм, а также знаменитой трагедии Корнеля.

Сидом рыцаря прозвали арабы. В переводе с народного арабского «сиди» значит «мой господин». Кроме прозвания «Сид» Родриго также заслужил другое прозвище — Кампеадор, что переводится как «победитель».

Слава Родриго была выкована при короле Альфонсо. При нем Эль Сид стал главнокомандующим кастильской армией. В 1094 году Сид захватил Валенсию и стал её правителем. Все попытки Альморравидов отвоевать Валенсию кончились их поражениями в битвах при Куарте (в 1094) и Байрене (в 1097). После своей смерти в 1099 году Сид превратился в народного героя, воспетого в поэмах и песнях.

Считается, что перед последней битвой с маврами Эль Сид был смертельно ранен отравленной стрелой. Его жена облачила тело Компеадора в доспехи и усадила на коня, чтобы его армия сохранила боевой дух.

В 1919 году останки Сида и его жены доньи Химены были захоронены в Бургосском соборе. Здесь же с 2007 года находится Тисона — меч, предположительно принадлежавший Сиду.

Уильям Уоллес (ок. 1272-1305)

Уильям Уоллес — национальный герой Шотландии, одна из самых важных фигур в её войнах за независимость в 1296-1328 годах. Его образ воплотил Мэл Гибсон в фильме «Храброе сердце».

В 1297 году Уоллес убил английского шерифа Ланарка и вскоре зарекомендовал себя как один из лидеров шотландского восстания против англичан. 11 сентября того же года небольшая армия Уоллеса разбила 10-тысячное английское войско на Стерлингском мосту. Большая часть страны была освобождена. Уоллес был посвящен в рыцари и объявлен хранителем королевства, управляя от имени Баллиола.

Через год английский король Эдуард I вновь вторгся в Шотландию. 22 июля 1298 года состоялась Фолкеркская битва. Силы Уоллеса были разбиты, и он был вынужден уйти в подполье. Тем не менее, сохранилось письмо французского короля его послам в Риме от 7 ноября 1300 года, в котором он требует, чтобы те оказали поддержку Уоллесу.

В Шотландии в это время продолжалась партизанская война, и Уоллес в 1304 году возвратился на родину и принял участие в нескольких столкновениях. Однако 5 августа 1305 года он был схвачен в окрестностях Глазго английскими солдатами.

Обвинения в измене на суде Уоллес отверг, сказав: «Я не могу быть предателем Эдуарда, потому что я никогда не был его подданным».

23 августа 1305 года в Лондоне Уильям Уоллес был казнен. Его тело было обезглавлено и разрублено на части, голова вывешена на Большом Лондонском мосту, а части тела выставлены в крупнейших городах Шотландии — Ньюкасле, Бервике, Стерлинге и Перте.

Генри Перси (1364-1403)

За свой характер Генри Перси получил прозвище «хотспур» (горячая шпора). Перси — один из героев исторических хроник Шекспира. Уже в четырнадцатилетнем возрасте он под командованием отца участвовал в осаде и захвате Берика, через десять лет уже сам командовал двумя рейдами на Булонь. В том же 1388 году он был посвящен в рыцари подвязки королем Англии Эдуардом III, принимал активное участие в войне с Францией.

За поддержку будущего короля Генриха IV Перси стал констеблем замков Флинт, Конви, Честер, Карнарвон и Денби, а также был назначен юстициарием Северного Уэльса. В битве при Хомилдон-Хилле Хотспур захватил в плен графа Арчибальда Дугласа, который командовал шотландцами.

Конфликт Генри Перси с Генрихом IV из-за отказа последнего оплачивать издержки армии, привел к тому, что Хотспур отпустил Дугласа без выкупа.

Английский король объявил Перси предателем. В итоге Генри Перси вместе с отцом и дядей в июле 1403 года присоединились к восстанию Оуайна Глиндура. 21 июля в битве при Шрусбери против королевской армии Генри был убит.

Его тело похоронили в Уинчестере, однако через 2 дня его выкопали и выставили в Шрусбери на всеобщее обозрение, а отрубленную голову Генри вывесили на воротах Йорка.

Интересный факт: лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» в честь Генри Перси называют также «горячей шпорой».

Бертран Дюгеклен (1320-1380)

Выдающийся военачальник Столетней войны Бертран Дегюклен в детстве был мало похож на будущего прославленного рыцаря.

По словам трубадура Кувелье из Турне, составившего жизнеописание Дюгеклена, Бертран был «самым уродливым ребенком в Ренне и Динане» — с короткими ногами, слишком широкими плечами и длинными руками, некрасивой круглой головой и смуглой «кабаньей» кожей.

На первый турнир Дегюклен попал в 1337 году, в возрасте 17 лет, а позже избрал военную карьеру — как пишет исследователь Жан Фавье, он сделал войну своим ремеслом «столь же по необходимости, сколь и по душевной склонности».

Больше всего Бертран Дюгеклен прославился своим умением брать штурмом хорошо укреплённые замки. Его небольшой отряд, поддерживаемый стрельбой лучников и арбалетчиков, штурмовал стены с помощью лестниц. Большинство замков, имевших незначительные гарнизоны, не могло противостоять подобной тактике.

После гибели Дюгеклена при осаде города Шатонеф-де-Рандон ему была оказана высшая посмертная почесть: он похоронен в усыпальнице французских королей в церкви Сен-Дени в ногах Карла V.

Джон Хоквуд (ок. 1320—1323 -1394)

Английский кондотьер Джон Хоквуд был самым известным предводителем «белой роты» — отряда итальянских наемников XIV века, послужившим прототипом для героев романа Конана Дойля «Белая рота».

Вместе с Хоквудом в Италии появились английские лучники и пешие латники. Хоквуд за свои боевые заслуги получил прозвище l’acuto, «крутой», которое впоследствии стало его именем — Giovanni Acuto.

Слава Хоквуда была так велика, что английский король Ричард II попросил разрешения флорентийцев похоронить его на родине в Хедингаме. Флорентийцы вернули прах великого кондотьера на родину, но заказали для его опустевшей могилы во флорентийском соборе Санта-Мариа-дель-Фиоре надгробие и фреску.