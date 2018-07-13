Эвелина Бледанс устроила «бичевание»

Эвелина Бледанс снова удивляет. На днях актриса пожаловалась в соцсетях на Константина Хабенского , отказавшегося фотографироваться с младшим сыном актрисы Семеном. Однако через некоторое время пост-претензию удалила, а затем удивила публикацией снимка в стиле «эротичное садо-мазо». Некоторые хейтеры даже слегка растерялись.

На провокационном снимке Эвелина позирует в купальнике на яхте и рядом мускулистый мужчина в плавках, держит в руке шарф, обвитый вокруг шеи актрисы, вызывая ассоциации с поводком. «Побичуем Блёданс», — подписана фотография.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans)

12 Июл 2018 в 5:39 PDT В комментариях начались бурные споры и даже разоблачения. Некоторые не скупились на комплименты фигуре, другие укоряли Бледанс за очередную попытку пиара. «Показушница. Поссорилась с Хабенским и тут же пляшет на его костях, выкладывая тупейшую наигранную постановку», «Вы заигрались женщина остановитесь. Кто делает вам комплименты, они — лицемеры», «Вы взрослая женщина! Это так некрасиво!».

Напомним, на днях Эвелина пожаловалась на отказ Константина Хабенского фотографироваться с ее сыном Семеном. Позже пост был удален и Бледанс заявила, что у нее не было намерения никого чернить, она «ни с кем себя не сравнивала, и ничего из себя не пыталась мнить». Она уточнила, что хотела сделать снимок Семена с Хабенским в рамках популяризации темы интеграции особенных детей в общество. «Каждая фотография — знакомство Семика со значимым человеком — для меня важна. Просто это был первый отказ, поэтому я и расстроилась…», — пояснила звезда.