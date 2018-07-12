Завидуем! У дочки Карди Би и Offset дизайнерские вещи почти на полмиллиона рублей!

10 июля Карди Би (25) и Offset (26) стали родителями дочки по имени Калчер Киари Сайрус. И, судя по всему, пара решила с самого детства приучать ее к красивой жизни: малышку, которой всего два дня, уже окружают вещи от ведущих мировых дизайнеров.

Например, у маленькой Калчер уже есть две коляски: Fendi и Stokke Xplory, сумка и платье Versace, медвежонок Givenchy и индивидуальное кресло — в общей сложности все это стоит 430 тысяч рублей!

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Вот что значит по-настоящему золотой ребенок!

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