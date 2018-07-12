В московском автосервисе предлагают прокатиться на настоящем верблюде

Новый вид каршеринга заработал в одном из автосервисов Москвы. Сдал машину в ремонт — получи альтернативный транспорт. Правда, выбор средств передвижения небольшой, зато экзотический.

Источник фото: телеканал «360»

В этот автосервис в Северном Бутове Андрей Кашулин заезжает, как к себе домой. Сам живет неподалеку — удобно, да и организация из раза в раз приятно удивляет. То чаем, то пирожными, а сегодня предложили — верблюда.

Я катался на лошади раз в жизни, никак не ожидал увидеть в автосервисе верблюда

Андрей Кашулинклиент автосервиса

А в автосервисе тоже не ожидали. Директору Сурену Габузяну идея «припарковать» между автомобилями верблюда по имени Святогор пришла как-то совсем уж спонтанно.

«Сидел думал — и вот, верблюд. Лошадей можно встретить в парке, а верблюд более экзотическое в нашей стране животное — пока ожидают в сервисе, скучают, есть возможность прокатиться на верблюде», — рассказывает руководитель автосервиса Сурен Габузян.

Источник фото: телеканал «360»

Некоторые отважные клиенты и вправду решаются оседлать Святогора. Ощущения колеблются от страха до полного восторга. А в награду за смелость клиентам — актуальная фотосессия. Акция «Верхом на Гоше» началась 14 июня, вместе с чемпионатом.

Источник фото: телеканал «360»

Верблюд Святогор к публичности привык. Постоянный участник городских праздников и фотосессий живет в соседнем поселке Язово с двух лет. Местные лошади астраханского Гошу Калмыцкого происхождения сразу приняли за своего — научили пастись в поле, спать на конюшне, а еще любить детей и бабушек.

«Бабуля говорит: сынок, мечтала очень давно покататься на верблюде, но никак не могла встретить. Но я же сажаю с руки, а как она залезет? А он в это время лег, говорю: бабуля, вам повезло», — рассказывает верблюдовод Вайдо Файзмамадов.