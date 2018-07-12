Милана Кержакова начинает вести публичный дневник своей жизни

Жена известного футболиста пообещала рассказать в подробностях о самом сложном периоде в жизни.

Подписчики уже успели забеспокоиться — куда пропала Милана Кержакова. Больше недели она не выкладывала никаких постов в соцсетях. Однако сегодня Милана Кержакова обрадовала подписчиков своих появлением. Женщина рассказала, что теперь будет вести в Instagram «Дневник своей жизни за этот прошедший год».

Публикация от Kerzhakova Milana (@milana_kerzhakova)

12 Июл 2018 в 9:12 PDT Я расскажу вам все от самого начала, от момента, когда я стояла беременная на похоронах своего отца и до сегодняшнего момента, когда я снова живу и нашла в себе силы двигаться дальше,

— поделилась своими планами Милана Кержакова

Жена известного футболиста по-прежнему стыдится, что их семейная история стала достоянием общественности. Милана Кержакова уже неоднократно признавалась в наркотической зависимости. Но сейчас Милана взяла себя в руки и всеми силами борется за ребенка. Пока малыш Артемий живет со своим отцом Александром Кержаковым. Футболист пообещал вернуть ребенка Милане, но после того, как она пройдет лечение в клинике.

❤️❤️❤️

Публикация от Kerzhakova Milana (@milana_kerzhakova)

3 Июл 2018 в 3:01 PDT «Вы сами прекрасно знаете, сколько всего за последнее время на меня обрушилось, год пролетел как одна секунда. Я совершила ОЧЕНЬ много ошибок, я не знала, кому мне верить, я не знала, кто мои друзья, кто мои враги, в какой-то момент мне казалось, что жизнь моя просто остановилась и я существую, а не живу», — поделилась с подписчиками Милана Кержакова.

Жена футболиста своим публичным дневником хочет помочь людям, которые оказались в похожей ситуации. Она искренне надеется, что ее пример послужит кому-то уроком.

Сегодня, в этом дне — вся моя душа, моя боль, мои воспоминания. Ты навсегда останешься со мной, потому что я твоя половина и эта самая большая моя заслуга и гордость в жизни…

Публикация от Kerzhakova Milana (@milana_kerzhakova)

3 Апр 2018 в 9:47 PDT Я прошла очень многое и теперь я знаю. И я хочу поделиться этим опытом с вами, поэтому я начинаю вести «Дневник своей жизни за этот прошедший год», я буду публиковать его тут в каждом новом посте и, надеюсь, для вас, для тех, кто отчаялся, он хоть на маленькую толику окажется полезен,

— рассказала Милана Кержакова о своей задумке.

«Пройдя через такой долгий и трудный путь, слез, отчаяния, непонимания, как жить дальше, я по-тихонько начала выползать из этой клоаки. Жизнь не становится легче не через месяц, а если честно, то и через год. Но ты живешь, ты собираешь силы в кулак и ты начинаешь двигаться дальше. Мне писало огромное количество людей, которые так же, как и я, не знали, что делать, как найти путь в жизни, как встать с колен и взять ответственность за себя и свою жизнь», — продолжила дочь погибшего год назад сенатора Вадима Тюльпанова

Семейка на концерте @shnurovs 😜

Публикация от Kerzhakova Milana (@milana_kerzhakova)

17 Июн 2016 в 12:17 PDT Напомним, что Милана Кержакова призналась, что смерть отца стала для нее просто невыносимой. Сначала она заливала горе алкоголем, иногда мешая его с антидепрессантами. Затем перешла на кокаин. Милана принимала кокаин в течение двух месяцев. Но сейчас Кержакова утверждает, что никакой зависимости нет. Милану лечили в клинике в течение четырех месяцев.

За все время этого кошмара жена футболиста лишилась не только ребенка, но и перестала общаться с мамой.

Напомним, что в 2015 году футболист Александр Кержаков женился на дочери политика Вадима Тюльпанова Милане. Весной 2017 года на свет появился их сын Артемий. Для футболиста этот малыш стал уже третьим ребенком. В первом браке у спортсмена в 2005 году родилась дочь Дарья. В 2013 году в отношениях с экс-возлюбленной Екатериной Сафроновой у звездного отца родился сын Игорь (в октябре 2014 года суд лишил Сафронову права участвовать в его воспитании). Милане Александр Кержаков пообещал отдать сына Артемия только после еще одной реабилитации в клинике.

Публикация от Kerzhakova Milana (@milana_kerzhakova)

30 Июн 2018 в 2:15 PDT Помните — что вы есть у себя и в вас заложена невероятная сила, просто вы еще об этом не знаете. И учитесь на моих ошибках😊

— заключила Милана Кержакова.

«Ты большая молодец 👏, что прошла через все это! главное в это ситуации, что ты справилась, значит ты сильная, главное верить своим родным, они никогда не будут желать вам зла и будут остерегать от ошибок. Светлая память вашему отцу, он был умный и грамотный политик, сейчас таких мало!», «Миланочка, даже если ты наделаешь в жизни ошибки и потом пожалеешь, знай, что есть люди, которые тебя не осудят! Ты живешь первый раз! Учишься на собственных ошибках. И становишься опытней», «Молодец, Милана! Так держать! Я верю, что ты сильный человек, а ошибаться может каждый! Самое главное — во время остановится и просто начать жить!», «Умничка, Милана, все-таки будьте сильной, это очень важно в жизни!», «У тебя есть маленький сын, вот смысл жизни. Я верю, что у тебя все получится! Я на твоей стороне», — поддержали Милану Кержакову подписчики.

Фото: Instagram @milanakerzhakova_