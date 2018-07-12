Астролог рассказал, какие знаки зодиака пострадают от солнечного затмения

Согласно данным экстрасенса Виктора Богданова, также называющего себя Павсекакием, солнечное затмение произойдет завтра в районе шести утра по московскому времени. Увидеть его невооруженным глазом будет крайне сложно, но, если приглядеться, можно будет заметить некоторые признаки этого явления.

Несмотря на пугающее стечение обстоятельств — затмение выпало на пятницу 13-е — астролог убежден, что бояться его не стоит. По его словам, солнечные вспышки подарят большинству землян только положительные эмоции. Поэтому он рекомендует людям больше «обращаться к тонкой материи, медитировать, просить что-то у небес»:

— Солнечное влияние будет ощутимо для землян порывы к чему-то высоком. Лучше заниматься лечением хронических заболеваний, если требуется операция ее можно проводить в этом день. Акцент на самосовершенствовании души.

Однако несмотря на столь обнадеживающие прогнозы, для некоторых знаков зодиака угрозы для жизни и здоровью в этот день все же есть. В их числе — раки, девы, водолеи и рыбы.

По словам прорицателя, у раков в день солнечного затмения звезды «могут украсть удачу». Более того, окажет влияние и пятница 13-е. Представители этого знака станут более восприимчивыми к негативу.

Настороженность стоит проявит и девам. Павсекакий предупреждает их о высокой вероятности обмана и финансовых потерь.

Следующие в «списке риска» — водолеи. Астролог рекомендует им не принимать важных решений в день солнечного затмения и вообще отсидеться дома:

— Иначе возможны проблемы техногенного характера, аварии. Лучше в этот день отсидеться дома, — предупреждает экстрасенс.

Лучше посидеть дома 13-го июля и рыбам. Им в этот день им не стоит принимать деловых решений.

Остальным знакам, по словам Виктора Богданова, волноваться не о чем. Тем не менее, астролог рассказал, что ожидает их завтра.

— У овнов будет прилив энергии, можно заниматься необычными для себя делами. Овнам будет везти.

— Тельцам лучше принимать важные решения. Очень хорошо открывается деловая линия.

— Близнецам лучше налаживать личную жизнь. Расположение звезд на небосклоне принесет некие сюрпризы в любовном плане.

— Львам лучше заняться коллективной работой или решением домашних проблем.

— Весам лучше избавиться от долгов по учебе, работе. Именно в этот день они сделают это с минимальными потерями.

— Скорпионам нужно сосредоточиться на мыслях, четко понять чего хотят и двигаться в этом направлении.

— У стрельцов затмение откроет третий глаз. У них появится предчувствие того, что должно произойти. Их даже можно назвать мини-экстрасенсами

— У козерогов будет очень возвышенная удача в деловой сфере, денежной сфере. Плюс день удивления как от себя, так и от близких людей.

Ранее Пятый канал публиковал кадры первого в этом году солнечного затмения, произошедшего 15 февраля.