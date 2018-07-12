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Упражнения на растяжку от тренера Кристины Агилеры
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Упражнения на растяжку от тренера Кристины Агилеры 

Карельские вести 4 часа назад
Фото: Карельские вести
Зачем делать растяжку? — спросите вы. Тренер Кристины Агилеры — Эшли Борден всегда советует делать растяжку, именно поэтому линии тела у Кристины такие изящные и плавные.
Певица всегда поражала фанатов изящными изгибами своей фигуры и тонкой талией! Все дело в правильных тренировках и специальной системе растяжки, разработанной персональным тренером.
Бывшая танцовщица Эшли Борден (Ashley Borden) знает толк в мелочах. Неверное положение стопы или неправильная поза — и упражнение уже не приносит желаемого результата. Владея этими маленькими хитростями, Эшли добивается успеха, тренируя профессиональных спортсменок и знаменитостей. В числе ее подопечных — Кристина Агилера и Мэнди Мур.
И сейчас мы сделаем то, что она советует и у нас будет такая же грациозная прекрасная фигура как у Кристины Агилеры.
Какие упражнения мы будем делать:
Комплексная растяжка 5 раз  Растяжка плечевого сустава 5 раз  Растяжка ног 2*5 раз  Кошка-собака 10 раз  Растяжка бедра 2*10 раз  Посмотрите видео тренировку растяжки по системе тренера Кристины Агилеры. Заниматься можно у себя дома без какого-либо инвентаря. Начните тренировки уже сегодня. Будьте стройной вместе с Fitnessi!
ВИДЕО: Упражнения на Растяжку тренера Кристины Агилеры. Елена Силка.
Вы замечательно растянули свои ножки и свою талию. Теперь они у нас будут такие же стройные, плавные и изящные как у Кристины Агилеры. Спасибо её тренеру Эшли Борден! Да прибудет с вами сила.
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