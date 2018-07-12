Скандальное шоу «Деньги или позор» возвращается в эфир

На ТНТ4 вас ждут новые встречи со звездами и необычным ведущим дядей Витей.

Дерзкий и непредсказуемый ведущий Дядя Витя, в отличие от остальных, совсем не отдыхает летом. Пока дачники заняты грядками, дядя Витя пропалывает шоу-бизнес на ТНТ4. Он вытащит звезд из отпусков, чтобы устроить им проверку на самоиронию!