Скандальное шоу «Деньги или позор» возвращается в эфир 

На ТНТ4 вас ждут новые встречи со звездами и необычным ведущим дядей Витей.
С 23 июля в 23:30 стартует новый сезон самого жесткого комедийного шоу «Деньги или позор». Гостями нового сезона станут известный продюсер и певец Максим Фадеев, звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов, артист широкого профиля Тарзан, актриса сериала «Реальные пацаны» и Comedy Woman Марина Федункив.
Дерзкий и непредсказуемый ведущий Дядя Витя, в отличие от остальных, совсем не отдыхает летом. Пока дачники заняты грядками, дядя Витя пропалывает шоу-бизнес на ТНТ4. Он вытащит звезд из отпусков, чтобы устроить им проверку на самоиронию!
Больше всех денег на шоу в прошлых выпусках заработали порнозвезда Елена Беркова и хореограф Мигель, 850 000 рублей и 855 000 соответственно. В новом сезоне этот рекорд будет побит. Кем, узнаете совсем скоро — премьера 23 июля в 23:30!
Дядя Витя выбрал необычный способ найти новых героев для своего шоу — он отправился в Vegas City Hall на торжественную церемонию вручения премии Fashion People Awards, которая состоялась в июне 2018 года. На мероприятие приехали самые яркие звезды отечественного шоу-бизнеса — Feduk, Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Диана Арбенина, EMIN, Любовь Успенская, Александр Панайотов, ARTIK&ASTI, Анна Седокова, Валерия, Митя Фомин и другие. На красной дорожке они ожидали увидеть поклонников, но никак не главного хейтера российского ТВ. Дядя Витя ворвался на церемонию и заявил, что звезды — это только те, кто приходит к нему на шоу, и попытался взять гостей «на слабо».