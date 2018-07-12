Ещё
Нюта рассказала, почему ушла от Фадеева
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нюта рассказала, почему ушла от Фадеева 

Russianshowbiz.info 3 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
После того, как «Ранетки» перестали существовать как музыкальный коллектив, Нюта познакомилась с Максимом Фадеевым, который предложил девушке помощь.
Со знаменитым продюсером Нюта работала год. За это время она успела выпустить сингл «Принадлежу», который быстро стал популярным. Но за этим хитом других новинок не последовало.
Как оказалось, девушка прекратила сотрудничество с Фадеевым, была занята учебой в МГИКе на факультете продюсирования. О партнерстве с Максимом она говорит исключительно положительно, признаваясь, что мужчина позволил ей лишиться той доли наивности, которая в шоу-бизнесе только мешает.
Russianshowbiz.info: последние новости
Тилль Линдеманн прокомментировал роман с Лободой Навка решилась на экстремальное развлечение с 4-летней дочерью Арнольд Шварценеггер готовится попасть в книгу рекордов Гиннесса
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как принц Гарри позорил королевскую семью27
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет62
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке20
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Кадышева поразила изменениями во внешности14
Видео
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
02:33
Кадышева поразила изменениями во внешности
Звёзды
10:54
Знаменитости, которых сейчас не узнать
Звёзды Красота
10:06
Как рекламщики заставляют вас покупать
Психология
00:04
Котова поучаствовала в съемках без белья
Звёзды
10:09
Как быстро прокачать свой мозг
Психология
16:44
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Звёзды Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение