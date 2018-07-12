Нюта рассказала, почему ушла от Фадеева

После того, как «Ранетки» перестали существовать как музыкальный коллектив, Нюта познакомилась с Максимом Фадеевым , который предложил девушке помощь.

Со знаменитым продюсером Нюта работала год. За это время она успела выпустить сингл «Принадлежу», который быстро стал популярным. Но за этим хитом других новинок не последовало.

Как оказалось, девушка прекратила сотрудничество с Фадеевым, была занята учебой в МГИКе на факультете продюсирования. О партнерстве с Максимом она говорит исключительно положительно, признаваясь, что мужчина позволил ей лишиться той доли наивности, которая в шоу-бизнесе только мешает.