На «Квартирнике у Маргулиса» «Просыпается заря»

В гости к Евгению Маргулису придет группа «Мгзавреби», грузинская музыкальная группа, образованная в 2006 году. На «Квартирнике» они исполнят лучшие песни специально для зрителей канала. НТВ

Когда поют грузины, всем остальным лучше помолчать и не мешать этому чуду. Даже если они поют не так, как… Как мы привыкли. Однажды Евгений Маргулис увидел клип «Мгзавреби», он ему очень понравился, но запомнить название коллектива Евгений не смог. Уже позднее Евгений Гришковец напомнил хозяину «Квартирника» имя музыкальной команды. С момента, как Маргулис увидел видео, он мечтал снять их в своей программе. И вот мечта осуществилась.

Ведущий и его гости обсудят отличия публики в России и в Грузии. Солист коллектива Гиги Дедаламазишвили расскажет, что иногда, чтобы завести грузинскую аудиторию требуется больше усилий. А также вспомнит об опыте разных выступлений на родине своей музыкальной команды. Кроме того, сам Гиги признается, что «Мгзавреби» — полный неформат для грузинского радио, потому что в эфире чаще звучат застольные или фольклорные композиции.

Солист расскажет, что до 5 лет он не пел совсем, что очень волновало его родных. А также вспомнит, что учился на актера, но режиссер театра, где он репетировал, буквально, выгнала его и отправила петь.

Более того, на «Квартирнике» впервые прозвучит кавер на песню «Это все» группы ДДТ в исполнении «Мгзавреби».

И конечно, телезрители НТВ во время «Квартирника» познакомятся с несколькими удивительными фактами из жизни этого музыкального коллектива и их солиста.

— Конечно, произнести: «Мгзавреби» — это нечто из серии головоломок, а имя солиста Гиги Дедаламазишвили можно спокойно использовать для скороговорок, но я научился, чего и вам желаю! Я давно не получал такого удовольствия от общения и музыки! Случайно увидел их в какой-то музыкальной программе и влюбился в их песенки. Когда я путешествую, у меня всегда припасено всё, что записано ими на пластиночках! Это очень душевно, едешь в авто, а у тебя настоящие грузинское застолье! Диди Мадлоба, генацвале!, — рассказывает Евгений Маргулис.

Смотрите «Квартирник НТВ у Маргулиса» с группой «Мгзавреби» в субботу 14 июля в 01:40.