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Урганту помог выйти из депрессии Кремль: известный ведущий ответил на вопросы Басты
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Урганту помог выйти из депрессии Кремль: известный ведущий ответил на вопросы Басты 

161.ru 3 часа назад
Фото: 161.ru
Этот эфир закрыл первый сезон GazLive
На передачу GazLive, которую ведет Баста, пришел Иван Ургант. Иван рассказал, что его самая большая трата — это день рождения, на который он потратил около пяти миллионов рублей. Кроме того, Ургант описал свой самый счастливый день в жизни. — Это был день рождения, мне исполнилось 16 лет. У меня была мечта, как у любого человека, который любит хорошую обувь, — поделился он. — Я мечтал о ботинках Dr.Martens. Не так. Я мечтал о любых ботинках, потому что у меня не было обуви. Плел лапти и мечтал. Ургант рассказал, что показал папе полуботинки на двойной подошве в подвальном магазинчике. Они были «элегантные, красивые и немного блестящие», стоили 145 долларов. Отец купил ему пару обуви, несмотря на дороговизну. — Никогда я больше не был так счастлив, как держа эту пару ботинок в руках, — сказал Ургант. Иван рассказал о самом начале своей карьеры и «постепенном» переезде из Санкт-Петербурга. Когда он начал работать на МТВ в Москве, то после эфира уезжал домой в культурную столицу. Потом проводил в городе на Неве выходные. Затем переехал окончательно, но Петербург «остался в его сердце». — Я работал на МТВ и думал, что там и останусь, потом буду вести свадьбы. У меня началась тяжеленная депрессия, я не мог спать и есть. Я пошел через Каменный мост пешком, в пять утра. Было тепло, но неожиданно подул холодный ветер, пасмурно, никого нет, — поделился Ургант, — Я стою на мосту. У меня никогда не было суицидальных мыслей, но если бы они могли возникнуть, то это было именно той точкой. Я поднимаю глаза на Кремль. И одно окошко загорелось. По словам Ивана, после этого он пошел домой и уснул как младенец, а на следующее утро проснулся с улыбкой на лице.
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