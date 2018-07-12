Особенности выбора и установки подвесных и приставных унитазов

Сравнительно недавно на рынке сантехники для туалета стали появляться модели подвесных и приставных унитазов — современная альтернатива классическим напольным унитазам со сливным бачком в зоне видимости. До сих пор еще это решение нельзя назвать традиционным и привычным для большинства россиян, более того, ранее их стоимость была по карману только весьма обеспеченным людям. Однако, прогресс не стоит на месте, и на данный момент различные производители выпускают в продажу модели, которые вполне может приобрести и установить в своем доме представитель среднего класса.

Рассматривая вариант установки подвесного или приставного унитаза, необходимо понимать принцип его действия, а также оценить толщину и прочность стены, на которой будет закрепляться вся конструкция. Для начала поговорим о ее составляющих. Помимо части конструкции, видимой глазу — собственно, чаша унитаза и кнопка смыва, располагающаяся на стене над унитазом, — система устройства подвесного унитаза включает в себя также так называемую инсталляцию, которая будет располагаться внутри стены. Инсталляция состоит из бачка скрытого монтажа, а также металлической рамы, на которой специальными механизмами закрепляется сантехника — это может быть как унитаз, так и биде, либо раковина. Вне зависимости от производителя, все инсталляции предполагают одинаковые стандарты крепления. Толщина инсталляции, устанавливаемой в стене и скрытой от глаз, обычно составляет около 12 см, то есть пространство туалетной комнаты будет, соответственно, несколько уменьшено. В случае с приставным вариантом унитаза, инсталляция не требуется, конструкция ограничивается только чашей, кнопкой смыва и бачком скрытого монтажа.

Опасения, что подвесной унитаз может не выдержать веса крупного человеческого тела, вполне понятны, однако, оснований для них нет. Изготовители качественных подвесных унитазов заверяют потребителей, что их изделия способны выдержать вес до 400 кг. Если же будущую конструкцию предполагается закреплять на тонкой стене из гипсокартона, то для таких случаев производят особые инсталляции, предусматривающие крепление рамы к стене и к полу в равной степени. Таким образом, чрезмерной нагрузки на тонкую стену удается избежать.

Конечно, прежде, чем сделать выбор и приобрести подвесной унитаз, лучше проконсультироваться со специалистом, который измерит параметры помещения туалета, диаметры труб и т.д., оценит специфику монтажа разных типов инсталляций и, основываясь на ваших предпочтениях, поможет выбрать модель, которая не только понравится вам внешне, но и оптимально подойдет по техническим характеристикам. Важно понимать, соответствуют ли друг другу размеры труб, какие нужны патрубки, изучить расстояние между шпильками инсталляции, на которые будет надета чаша унитаза, и возможности по их разведению. Все эти детали в итоге определяют возможности монтажа конструкции в вашем помещении.

Чаша подвесного или приставного унитаза по сути мало чем отличается от аналогичных классических вариантов компактной сантехники.

Кнопки смыва бывают разнообразными как с точки зрения устройства — от механических до сенсорных, так и с точки зрения визуальной реализации. Как правило, такие кнопки предполагают возможность двойного слива, а сам процесс смыва происходит практически бесшумно. Поломки системы подвесного или приставного унитаза случаются довольно редко, и в большинстве случаев связаны как раз с кнопкой смыва. Соответственно, для устранения поломки необходимо просто снять кнопку смыва и через получившееся отверстие отремонтировать конструкцию.

Бачок скрытого монтажа — это по сути такой же сливной бачок, как и его классический «коллега», с той разницей, что он находится в стене и не виден глазу, то есть для него не столь важна повышенная прочность и визуальная привлекательность. Именно поэтому бачок скрытого монтажа выполняется из пластика, правда, конечно, этот материал должен быть очень качественным. В этом случае срок его эксплуатации может достигать 10 лет и более. Устанавливается бачок скрытого монтажа в конструкции подвесного унитаза — на металлическую раму, являясь одной из составных частей инсталляции, а в моделях приставных унитазов — отдельно.

Наконец, ключевым фактором эффективной и бесперебойной работы всей системы, безусловно, является правильный монтаж конструкции унитаза. При качественно выполненном монтаже вам никогда не придется разбирать плитку, чтобы устранить неполадки и протечки, поэтому на каждой стадии установки конструкции необходимо тщательно проверять все места соединения труб, все возможные стыки, правильность соединения патрубков. Если все сделано профессионально, то система прослужит вам верой и правдой не менее 10 лет, при этом вы будете ограждены от лишнего шума, производимого, например, набирающейся в бачок водой.

В завершение нашего обзора стоит отметить, что подвесные унитазы, безусловно, обладают рядом преимуществ. Многие дизайнеры даже называют их «воздушными», так как, несмотря на не слишком большой объем освобождающегося пространства под чашей унитаза, они, тем не менее, ощутимо меняют восприятие помещения, делая его более гармоничным и легким — ведь большая часть тяжеловесных конструкций, видимых в классических моделях унитазов, в этом случае убрана в стену. К тому же, такое решение для туалета позволит вам быстрее и проще оформить пол помещения, без необходимости придания напольной плитке, примыкающей к основанию унитаза, специальной формы с помощью плиткореза или плоскогубцев. Вы даже можете выбрать плитку с оригинальным орнаментом или рисунком, не волнуясь за его целостность. Помимо всего перечисленного, нельзя не отметить такой плюс, как простота в уборке и высокая гигиеничность туалетных комнат с подвесными унитазами, — ведь пространство под чашей унитаза будет свободным, стыков сантехники и плитки, где обычно скапливаются и размножаются бактерии, не будет, а сам процесс уборки будет занимать считанные минуты.