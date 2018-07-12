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Почему здоровье доступно не только богатым
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Почему здоровье доступно не только богатым 

Sunmag 3 часа назад
Фото: Sunmag
Мария Аниканова, врач-невролог, топ-блогер ЖЖ  Одна моя знакомая любит порассуждать о недоступности здорового образа жизни. Мол, полезная еда — это дорого. Спортзал — сплошное разорение. А сауна и прочие излишества вроде SPA или семейного врача и вовсе удел избранных, в число которых явно не входит большая часть населения России. Любые возражения она предпочитает сурово отметать. Недорогие сезонные овощи и фрукты? Это скучно. Пробежки по вечерам? Да негде бегать, вон как грязно и пыльно вокруг. Йога дома? Так нужно сначала индивидуально позаниматься с инструктором, чтобы втянуться, а это дорого. Посидеть с книжкой в парке в тени дерева, чтобы хоть немного снять накопившийся за неделю стресс? Да ну эти книжки, и так голова гудит.
Значит ли это, что здоровый образ жизни — действительно удел избранных? Конечно, нет. Множество людей носят зеленый салат в контейнере из дома на обед, занимаются йогой дома по видеоурокам и знают тысячу бесплатных лайфхаков, как снизить стресс с пользой для здоровья. Однако уверенность, что здоровье доступно только очень богатым, иллюстрирует одну интересную тенденцию — желание следовать устаревшим привычкам во что бы то ни стало.
Таких людей легко узнать. Во-первых, они никогда ничего не выкидывают. Вдруг пригодится пиджак из 70-х? Или бабушкино выцветшее платье из ситца с тремя дырами на видном месте однажды превратится в бесценный винтаж? Во-вторых, такие люди стремятся к «стабильной» жизни. Стабильность — это когда один день похож на другой, когда есть квартира в ипотеку в спальном районе и дача в нескольких километрах от города, когда деньги вкладываются исключительно в ремонт этой квартиры или возведение пристроек к даче. Рискованные мероприятия вроде кредита на учебу за границей или попытки резко сменить сферу деятельности лет в тридцать пять сурово порицаются. Именно такие люди держатся за старые привычки в образе жизни, держатся стойко и самозабвенно.
Если они попадают на прием к врачу, разговор всегда строится по принципу: «Да, но…»
— Вам необходимо пересмотреть свой рацион. Попробуйте вести дневник питания и проанализировать: возможно, вы переедаете, когда вас накрывают негативные эмоции. Или съедаете лишнее перед телевизором, потому что увлекаетесь интересным фильмом.
— Да, но я и так почти ничего не ем, доктор! А вес 120 килограммов — ну, у нас все в семье крупные.
— Вам нужно что-то делать с физической активностью, вы очень мало двигаетесь. Если вы начнете выходить по пути на работу на три остановки раньше и прогуливаться пешком, ваша выносливость увеличится, вы снизите риски повторного инсульта.
— Да, но мне придется вставать на 15 минут раньше! И это просто невозможно!
И так далее и тому подобное, и нет этим «оправдательным» диалогам конца.
Почему некоторые так упорно держатся за старые привычки? Вероятно, виной тому травма поколений — увы, и наши прабабушки, бабушки, а также родители травмированы событиями, которые происходили в России на протяжении последних столетий и не лучшим образом отражались на ее экономике.
Именно поэтому почти в любой «бабушкиной» хрущевке обнаруживаются антресоли — удивительная, если вдуматься, конструкция, которая помогала старшему поколению не выкидывать абсолютно ничего, будь то полуистлевшие коньки 50-х годов или коробка с древесными опилками на случай появления хомяка. Разумеется, ничего из этих вещей потом не использовалось. Антресоли выполняли функцию куда более важную, чем хранение, — они помогали снизить уровень тревоги. Потому что в России очень немногие жили и живут с уверенностью в завтрашнем дне — слишком много голода, войн, крупных и мелких экономических катастроф выпало нескольким поколениям подряд.
Точно так же, как и привычка копить хлам, следование старым привычкам помогает снижать уровень беспокойства. В то время как любое новое событие, даже положительное, значительно тревогу усиливает. Торт «Муравейник» из печенья, сгущенки, сливочного масла и бог весть чего еще — надежный друг к вечернему просмотру фильма, в то время как одни фрукты в качестве завтрака — это как-то подозрительно. Выпить пива в пятницу и подраться с кем-нибудь в баре — что может быть логичнее для молодого мужчины? А вот взять напрокат велосипед и кататься по пустынным улицам в теплую летнюю ночь — это страшно.
Проблема в том, что в комплекте с упорным стремлением к «стабильной» жизни идут отрицательные изменения в мозге. Обогащенная среда, то есть любые новые декорации, будь то маленькое путешествие в соседний город на выходные или посещение выставки малоизвестного художника, — один из факторов, который стимулирует рост нервных связей и даже новеньких нейронов. Второй фактор, который может заставить нервные клетки появляться в мозге взрослого человека, — это регулярная физическая активность. Обучение новым навыкам расширяет ассоциативные связи в мозге. Именно поэтому занятие одним делом часто оказывает положительное влияние на какие-то другие сферы деятельности. К примеру, рисование акварелью вдруг наводит на гениальную мысль по реализации важного проекта на работе.
Низкие доходы ограничивают возможности к саморазвитию и здоровому образу жизни. Это частый аргумент, который приходится слышать от защитников жизненной стратегии «А в нашем болоте тепло, тихо и мухи почти не кусают». Унылая овсяная каша становится определенно вкуснее, если добавить в нее немного фундука и кешью, семян чиа, ложку кокосового масла или полстакана миндального молока. Увы, это в разы повышает стоимость здорового завтрака. В то время как разработать сбалансированный рацион на каждый день из доступных овощей вроде моркови, лука, картошки и кабачков все-таки сложно.
Однако это не значит, что люди с невысокими доходами обречены на гипертонию, инсульты, инфаркты, деменцию и прочие «болезни образа жизни». Иногда даже небольшие шаги в сторону здорового образа жизни постепенно меняют человека к лучшему. Интерес к новому — важная опция мозга, которую полезно сознательно культивировать.
Мне всегда было любопытно, в чем причина бешеной популярности интервью с женами футболистов и депутатов, которые рассказывают о секретах своей красоты. Ведь это, по сути, довольно скучная группа женщин, которые могут рассказать что-то любопытное разве что о соблазнении мужчин, но никак не о построении собственной бизнес-империи или получении третьего высшего образования в декретном отпуске. Да и рассказы этих дам довольно однообразны: они непременно сообщают о какой-то диковинной диете, которая перевернула всю их жизнь. Обычно они упоминают о поддержке гуру, консультации которого стоят несметных денег, а также о детокс-клиниках в Швейцарии, о помощи элитного диетолога, который спас от ожирения саму Анджелину Джоли, и о сложной методике приготовления здоровых блюд, ради которой нанят целый штат специально обученного персонала. К концу такой исповеди читателю становится понятно, что интервьюируемая — особенный, удивительный, уникальный человек, который с помощью миллиардов мужа сумел максимально усложнить себе жизнь многочисленными и зачастую абсолютно бессмысленными ритуалами во славу здорового образа жизни. Казалось бы, что тут интересного?
И все же каждая из историй современных Золушек иллюстрирует неравнодушие к жизни, неподдельный интерес ко всему новому. Например, Наталья Давыдова, «блогер и жена олигарха», рассказывает о своей удивительной трансформации из оплывшей матроны в мускулистую фитнес-модель. И в сбивчивых текстах про пользу квашеной капусты в каждом приеме пищи и необходимость навсегда отказаться от глютена читается куда более важное: ошибки на пути здорового образа жизни — не так уж и важно. Куда важнее просто начать делать что-то новое. Например, внедрить маленькую полезную привычку вроде десятиминутной медитации перед сном. Есть меньше рафинированных продуктов. Давать телу ежедневную радость движения.
Мы с интересом читаем интервью знаменитых инстаграм-див, потому что их здоровое любопытство ко всему новому вдохновляет. Необязательно садиться на строгую безглютеновую диету или давиться маринованными огурцами в каждый прием пищи, как это делает «блогер и жена олигарха». И все же удовольствие постоянно пробовать что-то новое, чему-то учиться и становиться немного лучше — полезная привычка, которую можно позаимствовать у звезд.
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