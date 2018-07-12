Свадьба по плану: как подготовиться к церемонии и к празднику

Подготовку к свадьбе лучше начинать за 2–2,5 месяца, особенно если дата вашего бракосочетания приходится на август — сентябрь. Этого времени достаточно, чтобы опередить конкурентов и без спешки продумать все детали, устроив в итоге идеальный праздник себе и своим гостям.

Букет невесты: флорист в помощь!

Букет невесты лучше заказывать у флористов. Конечно, и в цветочных палатках можно встретить мастера своего дела, но шанс, прямо скажем, невелик. Флорист же, ориентируясь на ваш бюджет (с ним лучше определиться заранее), подскажет, какие цветы попадают в данный ценовой диапазон. Пройдитесь по цветочным магазинам, полистайте каталоги и посмотрите, похоже ли то, что они предлагают, на букет вашей мечты. Обязательно покажите флористу фотографию вашего свадебного платья или фрагмент ткани — в этом случае он будет понимать, какие цветы вам можно предложить, а какие точно не подойдут.

Букет должен быть удобным и легким, ведь вам придется ходить с ним в течение всего торжества.

Свадебный торт: забудьте о вафлях!

Красиво смотрится многоярусный торт, украшенный цветами или сердечками из крема и увенчанный фигурками жениха и невесты. Дизайн этого сладкого чуда можно выбрать по каталогу в кондитерских фирмах, придумать самой или подсмотреть в красивых фильмах про любовь. Если вам понравилось несколько вариантов тортов, попросите кондитера испечь на пробу их мини-копии — так вы сможете выбрать самый вкусный. Нельзя, чтобы торт был разукрашен всеми цветами радуги — он и на столе будет смотреться пестрым пятном, и гости могут обвинить вас в безвкусице. Идеальное цветовое сочетание — белое с розовым. Торт не должен быть чересчур калорийным, ведь он подается на десерт после обильного застолья. Лучше всего для свадеб подходит йогуртовый или торт-суфле. Его вес зависит от количества гостей. Стандартное соотношение — 150–200 граммов на одного человека.

Из свадебного торта лучше исключить вафли — при резке они начнут ломаться и крошиться, и куски получатся неаккуратными.

Банкетный зал: важно всё!

Учитывайте всё — размеры банкетного зала, наличие площадки для танцев и мест для курения, удаленность от остановок общественного транспорта. Если у вас зимняя свадьба, то обратите внимание на наличие отдельной гардеробной для гостей. Лучше, чтобы выбранное вами заведение не располагалось в жилом доме, иначе после 22–23 часов музыку придется убавить. Интерьер должен соответствовать цветовой гамме вашей свадьбы. Если администратор постоянно твердит, что «все будет устроено на высшем уровне», поищите другое кафе — вы должны получить четкие ответы на все вопросы.

Уточните время работы зала и стоимость внеурочных, ведь банкет может затянуться. Как правило, в этих случаях взимается почасовая оплата.

Первый танец: это не страшно

Знайте: научить хотя бы одному танцу можно любого увальня. Вспомните, что говорила Верочка из «Служебного романа»: «Ничего нет невозможного для человека с интеллектом». Если жених страшно неповоротлив, то обратиться в школу танцев лучше не за день до свадьбы, а хотя бы за 2–3 недели. Традиционно молодожены танцуют вальс, хотя можно выбрать и фокстрот, и румбу. Лучше делать выбор после того, как вы определитесь с банкетным залом — может статься так, что там и развернуться-то будет негде. Сам танец не должен длиться больше трех минут, иначе гости будут не любоваться вами, а думать о том, когда вы наконец натанцуетесь. Последние репетиции лучше проводить в свадебной обуви.

Если невеста будет облачена в пышное платье, то в школу танцев она должна захватить и подъюбник, чтобы в ответственный момент не запутаться в ткани и не сбиться с ритма.

Фотограф: внешность п­режде всего

Обзвоните недавно поженившихся друзей или знакомых, напроситесь к ним в гости и посмотрите их свадебные снимки: если понравились, требуйте телефон фотографа. Если вы ищете его в сети, то имеет смысл побродить по свадебным форумам и спросить совета у их «обитателей». Кстати, если в социальных сетях вы увидели чужие свадебные фотографии и они вам понравились, не стесняйтесь обращаться к хозяевам виртуальных страниц с просьбой о «сводничестве» с фотографом. При личной встрече с ним обратите внимание на его внешний вид: сальные волосы и грязные джинсы — не ваш вариант, ведь вам придется «любоваться» им в течение нескольких часов. У любого свадебного фотографа должно быть свое портфолио. Однако лучше попросить показать всю съемку (обычно это 100–150 штук), чтобы выяснить количество «неполучившихся» снимков. Если они встречаются через раз — ищите другого мастера.

Обратите внимание на лица людей, изображенных на фотографиях: они не должны походить на каменных истуканов: непосредственность и улыбки укажут на профессионализм фотографа.

Видео­оператор: цените к­реативность

Просмотрите примеры работ видеооператора — снятая им картинка не должна дрожать. Чем больше видео посмотрите, тем лучше — так вы поймете, снимает оператор по шаблону или проявляет креативность, что гораздо лучше, ведь в этом случае вы действительно получите уникальный фильм о своем празднике. А вот обилие дешевых спецэффектов типа сердечек — признак непрофессионализма. Разукрасить ими ролик может даже школьник.

Дорогая видеокамера не показатель мастерства. Она может говорить о том, что свои услуги оператор оценивает недешево. Хотя и любительская камера — тоже не вариант. Она не «вытянет» съемку в помещении. Именно поэтому обратите внимание на ролики, снятые в банкетном зале — они не должны быть темными и нечеткими.