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В Сургуте молодой человек пытался покончить жизнь самоубийством
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В Сургуте молодой человек пытался покончить жизнь самоубийством 

АиФ Югра 44 минуты назад
Фото: АиФ Югра
В Сургуте психолог смог уговорить молодого человека от суицида. Об этом сообщает СТВ. Молодой человек собирался выпрыгнуть из окна дома в районе Комсомольского проспекта.
Между 7 и 8 часами вечера в экстренные службы города поступил вызов о юноше, который повис в форточке на площадке между лестничными пролетами. На место отправили психолога, переговоры продолжались около часа. Внизу дежурили пожарные и полиция. В конце концов, молодой человек поддался на уговоры.
Сургутяне, которые стали свидетелями события, пишут, что юноша мог быть под действием психотропных препаратом.
В Березово сотрудники вневедомственной охраны прапорщик Вячеслав Кинчин и младший сержант Ренат Янабаев спасли жизнь 25-летнему мужчине. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Югре.
Находясь на маршруте патрулирования, гвардейцы получили сообщение, что рядом с домом по улице Астраханцева на пешеходном мосту через овраг молодой человек с веревкой на шее и пытается свести счеты с жизнью.
Прибыв по указанному адресу, сотрудники Росгвардии увидели мужчину, висящего на мосту с веревкой на шее. Гвардейцы вызвали скорую помощь.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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