В Сургуте молодой человек пытался покончить жизнь самоубийством

В Сургуте психолог смог уговорить молодого человека от суицида. Об этом сообщает СТВ. Молодой человек собирался выпрыгнуть из окна дома в районе Комсомольского проспекта.

Между 7 и 8 часами вечера в экстренные службы города поступил вызов о юноше, который повис в форточке на площадке между лестничными пролетами. На место отправили психолога, переговоры продолжались около часа. Внизу дежурили пожарные и полиция. В конце концов, молодой человек поддался на уговоры.

Сургутяне, которые стали свидетелями события, пишут, что юноша мог быть под действием психотропных препаратом.

В Березово сотрудники вневедомственной охраны прапорщик Вячеслав Кинчин и младший сержант Ренат Янабаев спасли жизнь 25-летнему мужчине. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Югре.

Находясь на маршруте патрулирования, гвардейцы получили сообщение, что рядом с домом по улице Астраханцева на пешеходном мосту через овраг молодой человек с веревкой на шее и пытается свести счеты с жизнью.

Прибыв по указанному адресу, сотрудники Росгвардии увидели мужчину, висящего на мосту с веревкой на шее. Гвардейцы вызвали скорую помощь.