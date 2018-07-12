Она была потрясена, когда на ее мужа в инвалидном кресле, неодобрительно смотрели в торговом центре. Но реальность шокирует!

Сначала маленькая предыстория. Мой муж 27-летний ветеран Ирака. Он был ранен во время патрулирования, в результате чего он получил тяжелую травму позвоночника, травму ноги, черепно-мозговую травму, и у него серьезное посттравматическое расстройство. Он может ходить на небольшие расстояния, но только с тростью, а в основном он находится в инвалидной коляске.

Мне 21 год. Я вышла замуж, когда мне было 18, и он уже был ранен, когда я вышла за него замуж. Все пытались отговорить меня выходить за него, потому что у меня не будет нормальной жизни. Но я, не смотря ни на что, все равно вышла за него замуж. Мы уже женаты почти 3 года, и мне все время говорят, какая я сильная, и как это, наверное, трудно для меня.

Все думают, что хуже всего то, что он не может ходить, или что я должна купать его, или, что я должна помочь ему в туалете, потому что он больше не может делать это сам. Но это все не то. Труднее всего быть замужем за кем-то кто сломан, и иметь дело со всеми остальными.

На нас постоянно косо смотрят или вообще кричат за то, что мы припарковались на парковочном месте для инвалидов. Они видят знак «инвалид», и думают, что, поскольку мы оба молоды, значит мы взяли его у наших бабушек и дедушек. Кроме того люди зло смотрят на моего мужа, когда мы едим на коляске по магазину. Они воспринимают его, как раковую опухоль на теле общества. Это худшая сторона моего замужества за ветераном.

Но самое сложное для меня — это видеть моего мужа сломленного и в слезах после того, как на него наорал случайный человек на почте, и слышать, как он говорит: «И это то, за что я воевал?! Это то, за что я боролся?!’

Поэтому я всегда говорю ему: „Любить военного человека не тяжело. Расстояние было тяжелым, жертвы были тяжелыми. Но любить тебя…это самое простое, что я когда-либо делала. “