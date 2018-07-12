Даша Веледеева и Яна Рудковская на вечеринке Harper's Bazaar Goals Party 

11 июля журнал Harper’s Bazaar при поддержке торговой галереи «Модный сезон» устроил традиционную вечеринку в честь дня рождения главного редактора Даши Веледеевой на борту ресторана-яхты «Чайка».
В этом году праздник совпал с полуфиналом мундиаля, а потому вечеринка не могла не получиться тематической. Поздравления звучали в унисон с футбольными кричалками, диджей-сету Виталия Козака аккомпанировали фанатские дудки, а главным акцентом безупречного макияжа гостей стал английский или хорватский флаг (это уж кому как захотелось), а праздничным дресс-кодом был выбран спортшик. Поздравить Дашу и поболеть за любимую команду пришли Катя Мухина, Алла Вербер, Алена Долецкая, Яна Рудковская, Ольга Панченко, Вика Газинская, Ксения Чилингарова, Александр Терехов и многие другие. Goals Party продолжилась и после матча. От торта, верхушку которого украшал сахарный футбольный мяч в натуральную величину (за это отдельное спасибо семейной кондитерской Сергея Жукова «Любовь и сладости»), не смогли отказаться даже те, чей рацион обычно состоит из кейла. Впрочем, все калории были тотчас же уничтожены: гости танцевали до финального свистка.