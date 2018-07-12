Сменил 10 адресов, чтобы не платить алименты: многодетный отец задолжал детям миллион рублей

Папа прятался, где только мог В Ярославле задержали отца четверых детей. Мужчина в течение двух лет не платил алименты. В итоге накопилась внушительная сумма — более миллиона рублей. При этом, он чего только не придумывал, чтобы его не поймали. Мужчина официально не трудоустраивался, постоянно менял телефонные номера и 10 раз менял место жительства.

— Нам поступила информация о том, что мать должника планирует совершить сделку купли-продажи квартиры, в которой зарегистрирован должник. Приставы выяснили дату и место проведения сделки и приехали на встречу. С должника взяли объяснения, составили в отношении него административный протокол) и направил его в суд, который признал мужчину виновным в совершении правонарушения и назначил наказание в виде 12 суток административного ареста, — рассказали в службе судебных приставов по Ярославской области.

Сейчас нерадивый отец отбывает наказание в тюрьме. У него есть время хорошенько подумать. Если он не заплатит алименты, его привлекут к административной ответственности.