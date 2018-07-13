Ярославец задолжал четырем детям больше миллиона рублей

В Ярославле судебные приставы задержали отца четверых детей. В течение нескольких лет он не платил бывшей супруге алименты и задолжал больше одного миллиона рублей.

Для того, чтобы избежать ответственности, он официально нигде не работал. Мужчина постоянно меняет номер мобильного телефона и место проживания.

Приставы узнали, что мать должника планирует совершить сделку купли-продажи квартиры, в которой зарегистрирован горе-отец. Правоохранители приехали в день встречи и задержали мужчину. В отношении него составили административный протокол. По решению суда должник оказался на 12 суток под арестом.