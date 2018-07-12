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Характеристика Раков по восточному гороскопу
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Характеристика Раков по восточному гороскопу 

Sunmag 2 часа назад
Фото: Sunmag
У нас на очереди Раки и их характеристика по восточному гороскопу. Мы расскажем, какими качествами представителей этого знака снабдили «зверушки», царившие в мире в год их рождения.
Рак-Крыса
Раки, рожденные в год Крысы, — это квинтэссенция экономности, они буквально трясутся над каждой копейкой и порой отказывают себе даже в самом необходимом, лишь бы не тратить кровно заработанное. Зато они и самые ушлые, никогда не упустят своего, их амбициозность зашкаливает, они готовы на все ради достижения карьерных целей и ловко манипулируют окружающими, играя на их эмоциях, чувстве долга, привязанности. Они наиболее пробивные создания среди своих астрологических собратьев.
Рак-Бык (Вол)
Раки-Быки (Волы) самые медлительные и долго думающие среди своих собратьев, они менее остальных подвержены всплескам эмоций и не такие сверхчувствительные. Это делает их еще более осторожными: они никогда не предпримут ничего, тридцать три раза не проанализировав ситуацию и не обезопасив себя по всем фронтам. И при этом они больше других трясутся над традициями, скрупулезно следуя тем ритуалам, которые были нормой в их детстве. А ханжество в них проявляется в полной мере.
Рак-Тигр
Раки-Тигры самые мелочные из своих «собратьев», они не прощают даже легких обид и могут быть крайне опасны для тех, кто имел неосторожность перейти им дорогу. Они чаще других затевают всевозможные тяжбы, ведь им постоянно кажется, что кто-то покушается на их имущество, благополучие, спокойствие. И при этом они наиболее подходят на роль руководителя: в них есть та дерзость, которой лишены другие Раки, они умеют рисковать и порой становятся предводителями массовых движений.
Рак-Кролик (Кот)
Раки, рожденные в год Кролика (Кота), наиболее консервативны, им еще тяжелее, чем их собратьям, принимать что-то новое, осваивать незнакомые территории, выходить из дома в огромный мир. Они больше остальных ценят историю и любят антиквариат, подвержены мистическим настроениям, стремятся обезопасить свое жилище всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Но, как ни парадоксально, именно они вызывают у окружающих наивысшее доверие, к ним тянутся и поверяют им свои тайны.
Рак-Дракон
Раки-Драконы самые раскованные, ловко пользуются своим обаянием, умеют нравиться и блистать. Они необычайно талантливы и, как правило, щедро одарены и мозгами, и творческими способностями, и красотой. Они смелы и охотно берутся за эксперименты, им откровенно плевать на общественное мнение, они не пятятся назад при возникновении трудностей и препятствий. У них всегда есть чем поразить воображение окружающих, и вообще это наиболее привлекательные персоны среди своих собратьев.
Рак-Змея
Раки, рожденные в год Змеи, самые рефлексирующие, остро переживающие любые неудачи: они не способны добиться успеха там, где однажды потерпели фиаско. Однако при этом они наиболее сильные интуиты среди своих собратьев, у них часто есть дар ясновидения, они могут заглянуть в будущее целых стран, но избегают мыслей о том, что ждет их самих, — велик страх перед горем и неприятностями. А еще они чаще других Раков проявляют инициативу в амурных делах, хотя и ревнивее всех остальных.
Рак-Лошадь
Раки-Лошади охотнее своих собратьев покидают насиженные места, пускаются в путешествия, меняют работу. Они больше остальных открыты новому и неизведанному, в них не очень сильна приверженность ко всему привычному, они наименьшие домоседы из всего «Рачьего войска» и не так привязаны к родителям, им свойственно рано отрываться от корней и жить вдали от родных. К тому же они самые взрывоопасные, не прячут своих эмоций и могут устроить настоящий публичный скандал.
Рак-Овца (Коза)
Раки, рожденные в год Овцы (Козы), самые прилипчивые и навязчивые, они тянут энергию и деньги из тех, кто подпустил их слишком близко, стараются полностью подчинить себе этих людей, чтобы никто другой не пользовался их ресурсами. Они ловко втираются в семьи друзей, объявляют своими родственниками родню своих партнеров. Но зато они наиболее легко адаптируются при изменившихся обстоятельствах и запросто находят тех, кто их поддержит даже в самых форс-мажорных ситуациях.
Рак-Обезьяна
Раки-Обезьяны обладают самым живым и гибким умом среди своих собратьев, они быстро находят верные решения даже в очень запутанных и сложных ситуациях, им несвойственно «тормозить» и рефлексировать. Они наиболее самоуверенны, умеют становиться незаменимыми, у них масса знакомых, которые от них в восторге. Правда, какие на самом деле Раки-Обезьяны, не знает никто, так как они показывают только те свои черты и качества, которые привлекательны для того или иного человека.
Рак-Петух
Раки, рожденные в год Петуха, самые недоверчивые, их скептицизм относится ко всему, что не исходит от очень близких им людей; их сложно уговорить на активные действия ради туманных целей, хотя в глубине души они и мечтают о подвигах. Среди своих собратьев они наиболее расточительны, им нравится тратить деньги не только на что-то необходимое, но и на то, что доставляет удовольствие, и вообще на всякую ерунду и мишуру, которая добавляет искусственного блеска их персонам.
Рак-Собака
Раки, рожденные в год Собаки, самые закрытые и нелюдимые, часто делают мрачные прогнозы и со страхом ждут их осуществления. Но в то же время они славятся своим постоянством и преданностью даже среди собратьев, которые в основной массе и так не подвержены ветрености. Они прекрасные слушатели, верные друзья для тех, кого решились подпустить к себе, рационалисты и ловкие коммерсанты тогда, когда без этого не обойтись, и бессребреники в обычной жизни.
Рак-Свинья (Кабан)
Раки, рожденные в год Свиньи (Кабана), самые терпеливые, особенно с близкими людьми; стараются избегать имущественных споров и вообще ситуаций, в которых нужно отстаивать свои интересы. Они реже своих собратьев давят на тех, кто им дорог, не душат их своей заботой и не афишируют своих жертв ради их благополучия. Они наиболее простосердечны, наивны, щедры, однако это часто приводит к тому, что ими беззастенчиво пользуются все, кому не лень и в ком не так сильны позитивные моральные качества.
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