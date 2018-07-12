Какие животные больше всего преданы человеку

Заводя домашнее животное, человек прежде всего мечтает о верном друге. Немногие виды способны глубоко привязаться к человеку, но их любовь бывает настолько сильна, что нередко оборачивается трагедией.

Собаки

В списке самых преданных человеку животных собака, безусловно, вне конкуренции. Это древнейший и надежнейший спутник нашего биологического вида. Уже более 30000 лет она идет за нами по пятам, следует сзади или бежит спереди, практически утратив способность жить самостоятельно. Ее заслуги перед человечеством сложно недооценить. По мнению историка Роберта Фоссье именно благодаря ей мы увидели в животных источник вдохновения, именно с помощью этого первого удачного приручения человек научился использовать животный мир себе во благо.

На сегодняшний день собака — единственное животное, впавшее в полную зависимость от нашего рода. Как показывает практика, она совершенно не способна на предательство. Ее преданность обычно объясняется человеческим понятием «дружба», но ученые, в частности, доктор биологических наук Николай Дроздов , утверждают, что все дело в стайном инстинкте. Если собака воспринимает вас как часть ее стаи, тем более как вожака, кем обычно является для нее хозяин, она, не задумываясь, пожертвует своей жизнью, чтобы спасти вас. Как говорил американский писатель Джон Биллингс: «Пес — это единственное существо на земле, которое любит вас больше, чем себя».

Кошка

Многие счастливые обладатели кошек поспорят с распространенным утверждением, что эти животные привязывается скорее к дому, чем к человеку. Союзу человека и кошки, который длится уже около 10000 лет, известно немало случаев исключительной преданности этих животных. Причем, в отличие от собак, которые привыкли жить в стае, кошки по своей природе одиночки. В дикой среде они будут заботится только о себе и какое-то время о потомстве, но в домашних условиях раз привязавшись к человеку, уже его не забудут.

Практически все кошки встречают хозяев у порога. Многие следуют за ними по пятам, охраняя словно собаки. Так в прошлом году огромную популярность получил видеоролик, на котором кот отгоняет от маленького ребенка бродячую собаку. Кстати, среди мурчащих есть и свои Хатико. В 2013 году во Флоренции кошка по кличке Толдо еще долго посещала могилу своей бывшей хозяйки, принося ей «в подарок» листы и веточки. Показательно, что могилу она нашла сама, проследив за похоронной процессией.

Лошади

Лошадь часто называют «благородным завоеванием» человека, которое произошло относительно недавно, какие-то пять-десять тысяч лет назад. В этом хрупком и нервном, но изящном и умном животном, человек нашел преданного друга: хорошо обученный конь узнает своего хозяина, упреждает его желания и никогда не бросает в беде.

Последние исследования по иппологии показали, что у лошадей отличная память. «Раз сложившиеся отношения в табуне сохраняются на всю жизнь» — гласит научная статья в журнале Animal Behavior. Поэтому лошади никогда не забывают своих хозяев, какие бы они ни были и сколько бы их ни было. Они способны узнать человека, с которым им было хорошо или плохо после многих лет разлуки.

Среди «конников» распространено понятие «лошадь одного хозяина», когда конь не признает никого, кроме одного единственного человека. Обычно такое качество встречается среди верховых пород, которые когда-то выводились для войны. К сожалению, подобная преданность в современном мире верховой езды — несчастье и для лошади, и для всадника. Заботы о такой лошади часто ложатся на плечи самого хозяина, поскольку обслуживающий персонал конь может к себе просто не подпустить. Не говоря уже о продаже, которая сделает такое животное несчастным на всю жизнь.

Ворон

Черный ворон — интеллектуал животного мира, может быть предан человеку не меньше собаки. По словам орнитологов, по умственному развитию он превосходит четырехлетнего ребенка. Своего хозяина эта птица будет любить больше жизни, а в случае опасности — защищать до последнего. И ворон никогда не признает нового владельца.

У преданности ворона есть своя «темная сторона». В природе это не стайные птицы, а парные. С началом периода полового созревания, они находят себе одного партнера, с которым остаются на всю жизнь. Поэтому, как в диких, так и в домашних условиях для них может существовать только один «друг», а все остальные: семья, дети, друзья, знакомые и, в особенности, другие домашние животные, будут восприниматься как угроза, которую необходимо устранить с его территории, а по возможности, убить.

Хозяин для ворона — его «возлюбленная» или «возлюбленный», в зависимости от пола птицы. Поэтому, если по тем или иным причинам ворона придется отдать «в добрые руки», вы разобьете ему сердце. По словам специалистов, многие вороны-отказники умирают от тоски в течение нескольких месяцев после разлуки.