Шестилетний Эммет просто хотел велосипед, но родители решили научить сына бизнесу 

Родители шестилетнего Эммета вместо исполнения мечты ребенка предложили ему заработать на велосипед. Мальчику предложили устроить распродажу старых игрушек. Эммет заработал 70$, которых с лихвой хватило бы на велосипед. Но, прогуливаясь по развлекательному клубу, мальчик увидел автомат для приготовления мороженого сноу‐кон.
Отец Эммета рассказал историю воспитания ответственного отношения к деньгам в блоге на imgur.com.
«Конечно, моя жена и я могли бы просто купить ему велосипед, но мы хотели использовать эту возможность, чтобы научить его работе, уважению к деньгам и ответственности», — написал в предисловии к истории юного бизнесмена его отец.
На предложение родителей заработать на велосипед продажей игрушек, мальчик нашел старые игрушки и чучела животных, добавил хот-догов и лимонада и заработал 70 долларов. Но тратить их на желанный велосипед Эммет не стал. Он попросил у родителей автомат для приготовления мороженого сноу-кон — замороженный фруктовый лед в вафельном рожке.
«Он спросил, можем ли мы взять это вместо велосипеда, чтобы он мог начать свой собственный бизнес и заработать больше денег», — рассказал отец порталу Boredpanda.
Родители согласились помочь сыну-бизнесмену, договорившись, что он будет работать по одному часу в субботу. В первую смену мальчик заработал 12 долларов, затем 17 долларов, затем 25 долларов.
На вырученные деньги Эммет покупал новые сиропы и расширял вкусовую гамму предлагаемого мороженого. О маленьком бизнесмене вскоре узнали люди из других районов и к нему стали заезжать клиенты на огромных грузовиках.
Источник фото: imgur.com/gallery/Af0hT6K
По словам отца Эммета, мальчик платит родителям налоги в размере 10% от выручки, отслеживает затраты и поставки новых вкусов. Теперь у него 21 сироп и приглашения на местные мероприятия, где он продает свое ледяное мороженое. К нему даже приезжала команда пожарных на огромной машине, чтобы отведать освежающего лакомства.
Эммет планирует сохранить свои деньги для колледжа, хотя родители уже складывают к копилку его «налоговые отчисления».
«Мы хотим, чтобы в будущем наш сын следовал своим увлечениям. Наше единственная мечта о том, чтобы он вырос хорошим человеком, который вносит вклад в общество», — рассказали родители шестилетнего бизнесмена.
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