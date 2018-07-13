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Шестилетний Эммет просто хотел велосипед, но родители решили научить сына бизнесу
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Шестилетний Эммет просто хотел велосипед, но родители решили научить сына бизнесу 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Родители шестилетнего Эммета вместо исполнения мечты ребенка предложили ему заработать на велосипед. Мальчику предложили устроить распродажу старых игрушек. Эммет заработал 70$, которых с лихвой хватило бы на велосипед. Но, прогуливаясь по развлекательному клубу, мальчик увидел автомат для приготовления мороженого сноу‐кон.
Отец Эммета рассказал историю воспитания ответственного отношения к деньгам в блоге на imgur.com.
«Конечно, моя жена и я могли бы просто купить ему велосипед, но мы хотели использовать эту возможность, чтобы научить его работе, уважению к деньгам и ответственности», — написал в предисловии к истории юного бизнесмена его отец.
На предложение родителей заработать на велосипед продажей игрушек, мальчик нашел старые игрушки и чучела животных, добавил хот-догов и лимонада и заработал 70 долларов. Но тратить их на желанный велосипед Эммет не стал. Он попросил у родителей автомат для приготовления мороженого сноу-кон — замороженный фруктовый лед в вафельном рожке.
«Он спросил, можем ли мы взять это вместо велосипеда, чтобы он мог начать свой собственный бизнес и заработать больше денег», — рассказал отец порталу Boredpanda.
Родители согласились помочь сыну-бизнесмену, договорившись, что он будет работать по одному часу в субботу. В первую смену мальчик заработал 12 долларов, затем 17 долларов, затем 25 долларов.
На вырученные деньги Эммет покупал новые сиропы и расширял вкусовую гамму предлагаемого мороженого. О маленьком бизнесмене вскоре узнали люди из других районов и к нему стали заезжать клиенты на огромных грузовиках.
Источник фото: imgur.com/gallery/Af0hT6K
По словам отца Эммета, мальчик платит родителям налоги в размере 10% от выручки, отслеживает затраты и поставки новых вкусов. Теперь у него 21 сироп и приглашения на местные мероприятия, где он продает свое ледяное мороженое. К нему даже приезжала команда пожарных на огромной машине, чтобы отведать освежающего лакомства.
Эммет планирует сохранить свои деньги для колледжа, хотя родители уже складывают к копилку его «налоговые отчисления».
«Мы хотим, чтобы в будущем наш сын следовал своим увлечениям. Наше единственная мечта о том, чтобы он вырос хорошим человеком, который вносит вклад в общество», — рассказали родители шестилетнего бизнесмена.
А 16‐летняя школьница с инвалидностью решила креативно переосмыслить физический недуг. Она создала Instagram для собственной руки, которая живет своей жизнью и рассказывает о ней подписчикам.
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