Академик: В Россию поставляют шведские креветки со следами химического оружия

Тенгиз Борисов объяснил НСН, почему эксперты лукавят, называя безопасным низкое содержание в морепродуктах ядовитых веществ.

В креветках, выловленных у берегов Западной Швеции, обнаружены следы химического оружия, сообщает ТАСС со ссылкой на Шведское национальное агентство по водным ресурсам. Информация была обнародована в связи с исследованием, проведённым в районе, где по окончании Второй мировой войны было затоплено оружие.

Эксперты отмечают, что содержание ядовитых веществ в морепродуктах очень низкой концентрации и не несёт угрозы человеческому здоровью. Однако эта находка вызывает беспокойство у специалистов, так как в данном районе идёт активное рыболовство, несмотря на то, что оно обозначено, как неподходящее для ловли рыбы.

Вице-адмирал, президент фонда «Экология ХХI век», вице-президент Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, академик РАЕН Тенгиз Борисов в эфире НСН заявил, что даже низкое содержание в морепродуктах таких веществ со временем приводит к мутациям. Он предупредил, какими последствиями чревато употребление в пищу таких продуктов.

«Когда они говорят, что вещества содержатся в малых дозах, они лукавят, причём сильно. Они ссылаются, как правило, на цифры ПДК и ПДУ, но ещё в 1947-м году генетик Шарлотта Ауэрбах обнаружила, что даже при исчезающе малых количествах отравляющих веществ есть вероятность мутаций организмов через 3-4 поколения. В 1960-е годы выяснилось, что ещё дополнительно они имеют и канцерогенные свойства. Для мутагенных и канцерогенных свойств предельно допустимых концентраций не выявлено. Проводились эксперименты советскими генетиками, которые полностью подтвердили правоту теории Шарлотты Ауэрбах. И выяснилось, что даже тех концентраций, которые не улавливаются никакими приборами, достаточно, чтобы через 3-4 поколения появились мутанты, и вероятность этого очень высокая. Поэтому если хоть какие-то ничтожные доли обнаружены в креветках, это игра в русскую рулетку, игра со смертью. Это катастрофа для будущих поколений, а для тех, кто уже в возрасте, это вероятность заработать онкологию», — рассказал Борисов.

Россия, по словам собеседника НСН, подвержена опасности в связи с этой проблемой, так как именно ей поставляются такие небезопасные продукты. Европейские страны давно отказались от употребления морепродуктов, выловленных в этом районе.

«На российский рынок такие продукты не только могут, но и поступают. Те же рижские шпроты, другие морепродукты. Ещё лет 20 назад ЕС запретила поставку морепродуктов из этих районов на стол европейцам. И это всё идёт на стол России и в третьи страны. Они сам не употребляют практически», — подчеркнул Борисов.

Замалчивание этой проблемы ведётся другими странами намерено, хоть Россия не раз предлагала пути решения, добавил академик.

«Мы пытаемся с 1997-го года этот вопрос поднять, предлагаем решение этих задач. Россия располагает технологиями, которые позволяют решить эти вопросы. Но, к сожалению, ни Европа, ни Америка, которая принимала участие в захоронении оружия, ни остальные, не проявляют интереса. Точнее, интерес проявляют, но делают всё, чтобы замолчать эту ситуацию», — заключил эксперт.

Добавим, что проведённые в этом году замеры показали низкое содержание в северных креветках ядовитого вещества дифенилхлорарсин. Годом ранее аналогичные находки были сделаны в камбале и норвежских омарах. Специалисты не исключают, что химическое вещество выделяется из ржавеющих бомб, которые были затоплены в этом регионе после окончания Второй мировой войны. Шведские эксперты говорят о необходимости запретить рыбную ловлю в районе, однако это усложняется тем, что доступ к водам есть не только у Швеции, и добыча продолжается рыбаками других стран. Исследователи не допускают, что аналогичные ядовитые вещества могут содержаться и в рыбах Балтийского моря.