Следы химоружия нашли в шведских креветках

Шведское национальное агентство по водным ресурсам провело исследование, в результате которого выяснило, что выловленные у западного побережья страны креветки содержат следы химоружия. По мнению специалистов, низкий уровень содержания ядовитых веществ в морепродуктах не угрожает человеческому здоровью. Об этом сообщило ИА НСН.

«Когда они говорят, что вещества содержатся в малых дозах, они лукавят, причем сильно», — приводит «Русская планета» слова президента фонда «Экология ХХI век», вице-президента Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, академика РАЕН Тенгиза Борисова.

Он пояснил, что даже очень низкая концентрация ядовитых веществ в креветках может привести со временем к мутациям в организме и вызвать онкологию.

«На российский рынок такие продукты не только могут поступить, но и поступают. Те же рижские шпроты, другие морепродукты. Еще лет 20 назад ЕС запретила поставку морепродуктов из этих районов на стол европейцам. И это все идет на стол России и в третьи страны. Они сами не употребляют практически», — обратил внимание академик.

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