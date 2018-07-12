Волгоградского пса, перенесшего уникальную пластическую операцию, ждут в Америке и в Иловле

На трогальную историю волгоградского пса по кличке Рекс, который перенес уникальную пластическую операцию, откликнулись десятки горожан. Стать новым хозяином для активной и доброй собаки хотят уже не только в России, но и в Америке.

Вскоре Рекс начнет знакомиться с новыми друзьями

После новости о псе, попавшем к чудо — ветеринарам, на почту V1.ru пришло сразу несколько сообщений с единственным вопросом: как можно забрать Рекса?

— Эта история про собаку очень взволновала меня, — пишет молодая жительница Америки. — Конечно, я не самая богатая девушка в мире, но, если вы отправите его в Америку, я буду заботиться о нем. Его история удивительна.

Стать новым хозяином для Рекса может и известный волгоградский фермер Андрей Прошаков — в выходные хозяин буйвола и десяти собак хочет познакомиться с псом.

— Если Рекса никто не заберет, мы возьмем его себе и позволим самому выбрать новое место: он может поселиться хоть в сарайчике, хоть в коридорчике, — рассуждает Андрей Прошаков. — На нашей ферме живет десять собак — три профессиональных алабая и несколько «звоночков». Котам мы и вовсе не имеем счета — есть и одноглазые, и безногие. Все животные ладят между собой. За всеми питомцами следит наш ветеринарный врач. Собак и кошек она осматривает в первую очередь.

Впрочем, после первой трогательной встречи с новым хозяином Рекс не сразу поедет привыкать к новым условиям. Перед его переездом куратор посмотрит новые условия и расскажет хозяину об уходе за питомцем.

— Многие ждут, что при первой же встрече собака тут же завиляет хвостом и полюбит тебя, — рассуждает волонтер Екатерина Ефремова . — С Рексом такого не будет. Он должен хорошо познакомиться с человеком и довериться ему. У куратора ушел месяц на то, чтобы построить с ним такие теплые отношения. Если животное устроит человека, то куратор поедет домой к новому хозяину. Рекса не отдадут на цепь: его могут поселить в квартире или в вольере. Но только не на цепь. Нас спрашивают про поведение собаки, пережившей такую операцию: не боится ли других животных? Рекс очень активный питомец, который пристает к котам, играет, лает. С теми, кому он доверяет, ведет себя, как абсолютно обычный пес. И, кстати, он совершенно не боится других животных. Наш Рекс подружился даже с мини — пигом, который живет у его куратора Натальи Грандовской.

Несколько дней назад мы писали о трогательной истории волгоградского пса, вернувшегося в приют без скальпа и на несколько месяцев зависшего между жизнью и смертью. Спасать раненое животное вызвались в ветеринарной клинике «Аверия». Оплатив все лечение несчастному псу, врачи сначала очистили рану, а потом провели две уникальные пластические операции. О том, как Рекс восстановился после страшной травмы, читайте в нашем материале.

Если у вас доброе сердце и вы действительно готовы стать добрым и преданным хозяином Рексу — звоните по телефону +7 927–257–10–57 Екатерина Ефремова