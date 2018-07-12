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Житель Москвы до смерти избил пожилую мать
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Житель Москвы до смерти избил пожилую мать 

Свободная пресса 1 час назад
Пожилая женщина из Москвы скончалась от нанесённых побоев — пенсионерку зверски избил её собственный сын.
Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, в ночь на 11 июля жители дома, расположенной в российской столице на улице Донбасской, пожаловались в полицию из-за криков о помощи, которые доносились из соседней квартиры. Прибывшие на место вызова полицейские обнаружили труп 79-летней женщины.
Позже эксперты установили, что пенсионерка получила закрытую черепно-мозговую травму, на ее лице и голени были многочисленные кровоподтеки.
В квартире также находился 47-летний безработный сын убитой, который сразу же стал подозреваемым. В ходе следствия выяснилось, что во время ссоры с пожилой матерью он стал жестоко избивать её. От полученных травм пенсионерка скончалась.
В настоящее время мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в Башкирии мужчина заказал киллеру собственную мать и получил убийство сестры в качестве «бонуса».
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