Новгород и Усть-Цильма восстановили исторические связи

СЫКТЫВКАР, 12 июля. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева /. Официальная делегация Новгородской области во главе с губернатором Андреем Никитиным впервые приняла участие в обрядовом празднике «Усть-Цилемская Горка», который жители этого старинного старообрядческого села на севере Коми отмечают уже более 500 лет, строго соблюдая вековые традиции. Горка стала завершением экспедиции «Земляки» из Великого Новгорода в Усть-Цильму, рассказал ТАСС один из ее организаторов, руководитель информационного агентства в Коми, уроженец Усть-Цильмы Алексей Лазарев

"Новгородская делегация во главе с Андреем Никитиным присоединилась к нашей экспедиции. Гости приняли участие в обрядовом празднике Петровщина, который веками отмечают в Усть-Цильме на берегу реки Печоры в ночь на 12 июля. Варят уху, поминая святых Петра и Павла, и кашу, поминая всех умерших родственников. Перед Петровщиной не обошлось без традиционных гонок на моторных лодках, в одной из лодок оценили испытание участники новгородской делегации", — сказал ТАСС Алексей Лазарев.

По его словам, гости посетили в Усть-Цильме музей исследователя, основоположника научного освоения Севера Андрея Журавского. Затем путешественники на лодках доплыли вниз по течению Печоры до места Старое Дворище — именно сюда сначала высадился в XVI веке основатель Усть-Цильмы новгородец Ивашка Ластка. Через год новгородцы поняли, что место выбрано неудачно — во время весеннего половодья Старое Дворище превратилось в остров, поэтому новгородцы перебрались на другой берег и основали слободку, теперь в этих местах на 10 км вдоль реки простирается село Усть— Цильма.

Губернатору Никитину и руководителю администрации главы Коми Михаилу Порядину вручили берестяные грамоты, включив их в почетные члены экспедиции «Земляки». В ответ новгородский губернатор вручил позже свою берестяную грамоту руководству Усть-Цильмы в благодарность за сохранение новгородских традиций. «Благодаря экспедиции „Земляки“ мы смогли почувствовать связь наших краев, представить хотя бы примерно, какие сильные духом люди были, чтобы решиться отправиться в неизвестные места, идти долгие месяцы и достичь своей цели», — сказал Никитин.

Он пригласил на фольклорный праздник Поозерье, который ежегодно отмечается в Новгородской области на Ивана Купалу. Также губернатор предложил Усть-Цилемскому району и одному из новгородских муниципалитетов стать побратимами.

Вечером все приняли участие в фольклорном празднике «Усть-Цилемская Горка» — это весенне-летний обрядовый праздник поклонения солнцу, когда все жители села надевают бережно хранимые, передаваемые из поколение в поколение наряды, выходят на самое высокое место в селе и водят хороводы. Этой традиции несколько веков. Некоторые участники новгородской делегации, облачившись в странные усть-цилемские костюмы, с разрешения местных жителей встали в хоровод. Руководители делегаций, переодевшись в русские рубахи, наблюдали за действом со стороны.

Об экспедиции

Автопробег «Земляки» впервые прошел с 6 по 12 июля из Великого Новгорода до Усть-Цильмы. Журналисты из Коми, Новгородской области, Санкт-Петербурга и Крыма, в том числе от Ассоциации СМИ Северо-Запада, преодолели более 2 тыс. км по территории Новгородской, Вологодской, Архангельской областей и Коми.

Путешественники поставили себе также цель открыть туристам малоизвестные уголки, чтобы в будущем туристический маршрут из Новгорода в Усть-Цильму стал постоянным. «Земляки» побывали в Валдае, где посетили Иверский монастырь и Музей колоколов, проехали через город Боровичи, где почти в первозданном виде сохранился железнодорожный вокзал XIX века, заехали в вотчину Деда Мороза в Великом Устюге и навестили село Ильинско-Подомское Архангельской области. Затем они познакомились с деревней Малое Галово Ижемского района, где на берегу реки разбросаны загадочные камни правильной формы. Экспедиция заехала в село Ижма и побывала на обрядовом празднике «Луд» (в переводе с коми — луг), который имежцы отмечали перед началом сенокоса.

Об Усть-Цильме

Усть-Цильма — одно из самых древних сел европейского севера, человек начал заселять эту территорию за несколько тысячелетий до нашей эры. Основание Усть-Цильмы связано с именем новгородца Ивашки Дмитриева Ластки, которому в 1542 году была пожалована царская грамота на пользование землями по реке Печоре. Ластка стоял во главе нескольких новгородских семей. Он приходился не иначе как дальним родственником Ивану Грозному , поскольку не получил бы эти земли всего за рубль, полагают некоторые историки, чьи данные приводят организаторы экспедиции.

Основным занятием жителей слободы были рыбный и охотничий промыслы. В XVII-XVIII с расколом церкви в Усть-Цильму бежали староверы из Москвы, Новгорода, Поморья. Усть-Цильма стала центром печорского старообрядчества, пережила расцвет, превратившись из маленькой слободки в 30 жителей в большое село на 5 тыс. человек.