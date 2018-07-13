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В Соколиной горе согласованы дополнения в план по благоустройству
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В Соколиной горе согласованы дополнения в план по благоустройству 

Управа района Соколиная гора 2 часа назад
С целью организовать безопасное дорожное движение и обновить контейнерные площадки во дворах и на улицах района были внесены дополнения в планы по благоустройству Соколиной горы в летний период текущего года.
Ряд пунктов повестки был рассмотрен в ходе очередного заседания СД МО Соколиная гора. Согласованы утверждение отчёта по исполнению бюджета на 2017 год с учётом проведённых внутренних и внешних проверок, а также положение по урегулированию конфликтов интересов, соблюдению требований к служебному поведению, предоставлению информации о собственности в рамках антикоррупционной государственной политики. Депутаты Соколиной горы рассмотрели предложение о размещении киоска «Печать» на Измайловском валу и четырех веранд при организациях общепита, заслушали план организации досуга жителей на III квартал нынешнего года от руководства ДЦ «Соколинка».
Фото: Светлана Яковлева.
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