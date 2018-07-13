«Наполняете внутренний мир?»: Сати Казанова познает себя на Бали

Последнее время в столице выдалось непростым для певицы Сати Казановой , которая, кажется, буквально утонула в череде проблем и неприятных ситуаций. А потому звезда с особым воодушевлением упорхнула на Бали, где собирается погрузиться в мир йоги и медитации, по праву рассчитывая, что мистический остров благотворно повлияет на ее мироощущение.

Совсем недавно звезда отечественной эстрады Сати Казанова шокировала общественность неожиданным признанием о предательстве близкого человека. А спустя некоторое время выяснилось, что артистка попала в крайне неприятную ситуацию, став жертвой мошенничества со стороны недобросовестного водителя. Последующее участие миниатюрной красавицы в программе «Секрет на миллион» лишь прибавило негативных эмоций — в прямом эфире звезда откровенно рассказала о своем романе с женатым миллиардером, что вызвало бурю негодования всех ее поклонников, которые принялись нещадно пенять Сати за незавидную роль «любовницы». А потому Казанова с особым рвением махнула на Бали, где собирается предаться своей давней мечте — стать преподавателем йоги. И хотя певица обещает, что обучит всех желающих обретать гармонию в себе, звезда рассчитывает и на себе почувствовать влияние мистического острова, который принесет ей покой и наполнит внутренним светом.

«Первый день на Бали. Мурашки по коже уже с первых шагов с трапа… Группа из 10 девушек очаровательна. Йога в 6.30 утра — лучшее, что могло быть после длительного перелёта. После обеда моя первая лекция на тему медитации», — поделилась своим распорядком дня Сати. Стоит отметить, что не все обыватели смогли понять, зачем восстанавливать душевное равновесие необходимо так далеко от дома, а некоторые и вовсе намекнули артистке, что той следует обзавестись детьми, а не разъезжать по миру в поисках не пойми чего. Однако среди подписчиков Казановой оказалось немало ценителей экзотической культуры, которые от всей души поддержали своего кумира. «Как красиво на Бали. Такое чувство, что прямо с фото передается умиротворение и спокойствие» «Очень здорово, что вы в Убуде — это действительно магическое место» «Наполняете внутренний мир? Бали воистину стоит всех своих легенд…» «Я очень хочу поехать на Бали именно в йога-тур и именно в Убуд» «Сати, отличного отдыха! Пусть все пройдет, как задумано!»

По мнению самой Сати, в йоге и медитации скрыто гораздо больше, чем может показаться обывателям на первый взгляд. Вполне вероятно, что постоянное познание себя позволяет звезде быть интересной и увлекательной книгой, что для нее является едва ли не самым главным пунктом идиллии в отношениях с мужем.