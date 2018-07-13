Прогремев в середине нулевых синглами «Ресницы» и «Кустурица», близнецы Константин и Борис Бурдаевы «прописались» на ведущих российских фестивалях. Нынешняя дискография группы «Братья Грим» составляет шесть студийных альбомов, а из титульных братьев в ней остался один Константин, намеренный 13 июля отметить 20-летие со дня основания коллектива большим летним концертом в «ГлавClub Green Concert».
Перед выступлением Константин ответил на вопросы портала Москва 24.
Самый популярный стереотип о вас.
Что я рыжий.
Вещь, расстаться с которой выше ваших сил.
Нет таких вещей.
Что сделано, то сделано, но вы в это больше никогда не ввяжетесь.
В съемки на проектах а-ля «Жестокие игры» на федеральном телеканале.
На что вам никогда не хватало смелости?
Прыгнуть с парашютом.
Ваш главный скрытый талант.
Запоминать лица людей.
За что в своей жизни вы заплатили слишком высокую цену?
За свою доверчивость.
В какой точке мира вам комфортнее всего?
Не поверите — в Москве.
Мечты детства, которые вам все-таки удалось воплотить.
Стать участником популярной группы.
На сколько лет вы себя чувствуете?
На 24.
Что скорее получит от вас какой-то эмоциональный отклик — музыка, книга или кино?
То, что сделано искренне, а не ради выгоды.
Если бы вы могли исполнить одно любое желание, чье бы оно было и какое?
Конечно же мое, но не скажу какое. А те, кто говорят об исполнении чужих желаний, врут.
Место в Москве, куда хочется возвращаться снова и снова.
Домой.