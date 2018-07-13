Вот так выглядит идеальный до безобразия дом истинного перфекциониста

Вот женщина, на которую надо равняться всем любителям откладывать уборку на потом. Знакомьтесь, 31-летняя Алехандра Костелло. Она профессиональный организатор, в ее идеальном доме для каждой вещи, даже самой маленькой и незначительной, всегда найдется место.

Алехандра, как истинный перфекционист, даже вошла в список пяти самых организованных людей во всей Америке. Итак, давайте посмотрим на дом самой аккуратной и организованной женщины, может быть, что-нибудь полезное почерпнем для себя.

Источник: dailymail.co.uk Профессиональный организатор — Алехандра Костелло.

Алехандра с гордостью показывает тщательно упорядоченную кладовую в своей кухне.

Здесь ничего нельзя перепутать, ведь специи и витамины находятся на отдельных вращающихся подносах, рядом с которыми размещены таблички.

У Алехандры даже есть отдельный чайный органайзер, где пакетики с чаем разделены по типу.

Алехандра уделяет внимание каждой детали. Чтобы столовое серебро не двигалось при открытии ящика, она установила разделители.

Сковороды уложены вертикально, чтобы их было легче вытащить.

Домашний офис Алехандры также выполняет роль ее личной мастерской.

Расходные материалы хранятся в прозрачных контейнерах и висят на наборной доске.

Ленты тоже висят на наборной доске, а папки с файлами упорядочены по цветам.

Работа по дому и занятия фитнесом расписаны в календаре.

Стойка для оберточной бумаги (слева) и места для файлов и папок (справа).

У Алехандры также есть отдельные ячейки для почты, поэтому она никогда ни о чем не забывает.

Ручки, карандаши, маркеры, листочки для заметок, резинки и клей — у всего этого есть свое место.

Алехандра вешает длинные ожерелья на крючки, чтобы они не запутывались.

Одежда разделена на категории с помощью ярлыков.

Цветные клипсы на вешалках помогают Алехандре быстро понять, на какой тип одежды она смотрит.

Алехандра использует вешалку для полотенец для шарфов в своем шкафу.

Чтобы избежать беспорядка в ванной, женщина держит аксессуары для волос и макияжа на задней стороне двери.

А за занавеской для душа скрываются карманы для мыла и щеток для волос.

На дверцу аптечки Алехандра повесила лист металла, что позволяет ей хранить наиболее часто используемые элементы на магнитах.

Любимым местом Алехандры является бельевой шкаф, где она хранит лекарства и солнцезащитный крем в прозрачных контейнерах.

Женщина с мужем превратили застекленную террасу в комнату для хранения вещей.

Спортивный инвентарь хранится в клетке, сделанной из растягивающегося шнура.

Даже для батареек у Алехандры есть отдельный органайзер, где они разделены по размеру.