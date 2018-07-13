Какой сексист ты сегодня? 

Скандалы по поводу домогательств в Госдуме, травли россиянок, которые решили познакомиться с иностранными болельщиками во время чемпионата, попытки запрета абортов и домашнего насилия по всей России постоянно раскалывают общество на два лагеря. Одни возмущаются дискриминацией и бесправием женщин, другие же поддерживают политику закручивания гаек, объясняя это «традиционными ценностями» и тщательно скрывая свой сексизм. «Лента.ру» предлагает раскрыть карты. Этот простой тест поможет выяснить русскому мужику, насколько сильно он ненавидит женский пол.